"Perdu pour la recherche" : la vente aux enchères d’un squelette de Gorgosaurus irrite les paléontologues

Il mesure près de trois mètres de haut, et 6,7 mètres de long. Ce n’est pas un T-Rex, mais l’un de ses cousins, appelé Gorgosaurus, disparu il y a 77 millions d’années. Ce squelette rare découvert dans l’État américain du Montana est mis en vente aux enchères ce jeudi par Sotheby’s à New-York . Une vraie relique, qui attise les convoitises de gens fortunés. Le squelette est estimé entre cinq et huit millions d’euros. Autant dire que les musées peuvent faire une croix sur une pareille acquisition, au grand dam des conservateurs. Car les squelettes de dinosaures sont de plus en plus souvent vendus aux enchères, et les prix s’envolent.

Des squelettes "perdus pour la recherche"

Joint par téléphone, le paléontologue Jean Le Loeuff nous prévient d'entrée de jeu : "Je n’ai pas envie de parler de ça. C’est leur faire de la pub." Le directeur et conservateur du musée des dinosaures Dinosauria à Espéraza, dans l’Aude, se montre plus loquace : "C’est irritant. Avant, ce sont des musées qui achetaient ces fossiles de dinosaures. Là, ce sont des gens qui vont mettre ça dans leur salon. Ce n’est pas leur accorder de valeur scientifique. Nous n’apprenons plus rien de ces squelettes." Jean Le Loeuff est catégorique, une fois vendus, "ces fossiles ne relèvent plus de la paléontologie, c’est perdu pour la recherche." Car avant leur vente, "les fossiles ne sont pas toujours étudiés par des scientifiques, simplement préparés par des entreprises privées", précise le paléontologue Thierry Tortosa.

Plusieurs spécialistes sont sur la même longueur d'onde, comme Ronan Allain, l'un des pontes en la matière, chargé de collection au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et interrogé sur le site spécialisé Dinonews : "J'ai juste envie de dire que c'est un scandale (…). Moi, si on me donne 1,3 million d'euros, j'en ramène 15 des squelettes... C'est complètement hallucinant de voir les prix auxquels ils sont vendus."

Des fossiles ou des objets de luxe ?

En octobre 2021, le squelette de Big John, un tricératops, a été adjugé à 6,6 millions d’euros. Mais cela est encore loin du record de Stan, l'un des spécimens de T-Rex les plus complets jamais découvert, vendu 31,8 millions de dollars . Une pratique "pas du tout acceptable", clame Javier Parraga, paléontologue au muséum du Havre : "Les fossiles sont traités comme de simples objets de luxe décoratifs au détriment de la science". Lionel Cavin, conservateur au Muséum d'histoire naturelle de Genève, ne se dit pas choqué par la vente d'un fossile "si celui-ci a été trouvé sur un terrain où l’on peut le vendre, si sa provenance est bien tracée". En revanche, "que ce soit vendu dans une vente aux enchères comme un objet d’art et de spéculation" le désespère davantage.

Stan, la grande star, un Tyrannosaurus Rex a été vendui en 2020 pour 31,8 millions de dollars. © AFP - Spencer Platt

"Un bel objet de muséographie"

Le squelette de Gorgosaurus présenté ce jeudi par Sotheby’s n’est pas complet, loin de là. Il y a "79 éléments fossiles", note la maison de vente. Une bonne partie du crâne, du squelette axial, du bassin, mais peu de membres antérieurs et postérieurs. "Un squelette de ce type-là, c’est à peu près 300 os, 298 pour un tyrannosaure pour être précis", rappelle François Escuillié, le fondateur de la société Eldonia, spécialisée dans la fouille et la préparation de spécimens et le vente de fossile. "Dire que ce spécimens va manquer à la science, je ne pense pas. C’est un bel objet de muséographie", ajoute ce paléontologue.

Plusieurs musées exposent un Gorgosaurus, aux États-Unis et au Canada notamment. Ce type de spécimen a été déjà été étudié par le passé. Mais "en tant que chercheur, on a toujours besoin d’un spécimen en plus pour comparer ces dinosaures carnivores de la fin du crétacé", note le conservateur de Genève Lionel Cavin. "Si un scientifique aujourd’hui n’a pas forcément la méthodologie ou la bonne idée pour observer un spécimen, avec l’avancée des technologies ou les futures découvertes dans 10 ans, 50 ans, on va pouvoir réétudier le spécimen avec un nouvel angle d’attaque et du matériel plus précis et faire de nouvelles découvertes", ajoute Thierry Tortosa, également conservateur de la Réserve Naturelle de la Sainte-Victoire dans les Bouches-du-Rhône.

Des pièces trop chères pour les musées

Parfois, les collectionneurs prêtent à des musées leurs dinosaures achetés à prix d’or, comme pour le T-Rex Tristan au musée de Berlin, ou en font un don. Mais "le problème numéro un aujourd’hui" des enchères, poursuit Thierry Tortosa, "c’est que le prix de ces ventes dépasse le budget que les institutions publiques sont en capacité de financer."

Indiana Jones criait : "Sa place est dans un musée !" Philippe Guillet, le directeur du muséum de Nantes, ne dit pas mieux : "Le point le plus crucial est de mettre à disposition du public le plus largement possible des pièces extraordinaires." Il n’a pas de grand dinosaure dans son musée, celui qui attire les foules, émerveille les enfants. "Dans cette vente, quand on regarde la valeur estimée des pièces, c’est hors de portée pour nous et c’est de pire en pire." Et pas question de montrer à la place des squelettes dont la plupart des os seraient moulés : "Quand on est dans un musée, c’est pour voir des objets réels. On n’est pas là pour voir des objets en plastique. Ce n’est pas l’objectif."

Ce Gorgosaurus mesure près de 3 mètres de hauteur et 6,7 mètres de long. © AFP - Angela Weiss

Ces squelettes et fossiles vendus aux enchères interrogent aussi les paléontologues, car des doutes sur la provenance des pièces subsistent toujours. "Ce type d’événement favorise le marché noir, notamment dans des pays comme la Chine ou le Maroc où des gangs organisés sabotent des gisements entiers", regrette Javier Parraga. Les origines géographiques et géologiques des fossiles ne sont pas spécifiés, mais elles sont pourtant essentielles : "Selon les roches où les fossiles se trouvent, elles nous renseignent sur leur écologie, leur phylogénie, leur biogéographie, extinctions, etc."