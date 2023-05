Perte de 25% des oiseaux en Europe depuis 1980 : l'agriculture intensive pointée du doigt par une vaste étude

Les rangées d'oiseaux sont de moins en moins nombreuses sur les fils électriques ces dernières années. Une nouvelle étude, publiée ce lundi dans une revue scientifique américaine, vient confirmer un déclin des populations d'oiseaux en Europe. Elles ont chuté de 25 % ces quarante dernières années, d'après cette étude dirigée par deux scientifiques du CNRS et un doctorant de l'Université de Montpellier. Le déclin est encore plus vertigineux pour les espèces des milieux agricoles, dont les populations ont baissé de près de 60 % depuis 1980.

Mais au-delà du constat, cette étude identifie les causes du déclin et indique que "l'agriculture intensive est la principale pression associée au déclin des populations d’oiseaux".

L'Europe perd en moyenne 20 millions d'oiseaux par an

Cette étude est la plus vaste jamais menée sur le continent. Une cinquantaine de chercheurs ont passé au crible près de 40 années de données, sur 170 espèces, dans 28 pays. Le constat est accablant : l'Europe perd en moyenne 20 millions d'oiseaux par an, soit 800 millions d’oiseaux en moins depuis 1980.

Certains espèces sont particulièrement touchées, comme le moineau domestique, qui connait une chute de 64 %. En France spécifiquement, "on a -75% pour le moineau friquet, le tarier des prés... et la liste est encore longue", souligne Vincent Devictor, directeur de recherche au CNRS et co-auteur de l'étude.

Plus de pesticides, moins d'oiseaux

Dans chaque pays, l'étude a mesuré l'impact des différentes activités humaines sur les oiseaux, avec des indicateurs comme la ventes d'engrais et de pesticides, la couverture forestière, ou l'urbanisation. La première cause identifiée du déclin est l'intensification des pratiques agricoles. "Ce sont des surfaces exploitées de plus en plus grandes, de plus en plus uniformes, avec beaucoup de chimie, l'emploi de pesticides et d'engrais, qui font que les ressources des oiseaux - notamment les insectes - disparaissent", note Vincent Devictor. Ajoutée à cela "la disparition des zones de nidification, de refuge" et ce sont "finalement des conditions de vie qui sont de plus en plus hostiles pour les populations d'oiseaux".

Enfin, l'autre menace la plus importante pour les oiseaux est le dérèglement climatique, avec l'augmentation globale des températures. L'augmentation globale des températures "touche bien sûr plus durement les espèces préférant le froid, avec 40 % de déclin, mais n’épargne pas les espèces préférant le chaud, avec 18 % de déclin", indique cette publication.

L'ensemble des écosystèmes "en péril"

La disparition des oiseaux "met en péril l'ensemble des écosystèmes" car ils sont impliqués dans des interactions fondamentales : "prédation et régulation d'autres espèces, dissémination des graines, ressources pour d'autres espèces prédatrices", indique l'étude. "Ces travaux démontrent l’urgence de repenser le mode de production alimentaire actuel", concluent les chercheurs.