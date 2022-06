Peste noire : 700 ans après son apparition, on connaît désormais son pays d'origine

Le sujet faisait débat dans le monde des historiens depuis des années. Il est désormais tranché : on sait enfin d'où est partie la pandémie de peste noire qui a décimé les populations européennes au XIVe siècle. Selon des chercheurs qui viennent de publier mercredi leur découverte dans la revue Nature, une souche ancestrale de la bactérie responsable de la maladie a été découverte au Kirghizistan, en Asie centrale.

L'ADN a parlé

Grâce à un ADN humain, prélevé dans la pulpe dentaire de sept squelettes découverts à la fin du XIXe siècle dans deux sites funéraires datant du XIVe siècle, situés près du lac Ysyk-Köl, qui se trouve aujourd'hui dans l'actuel Kirghizistan, une équipe de chercheurs internationaux a pu déterminer la présence de la peste noire dans cette région et même de l'identifier comme le point de départ de la pandémie qui a frappé l'Europe.

En tout, 400 pierres tombales avaient été fouillées. Une centaine étaient datées de 1338-1339, période où la province était connue sous le nom de Mogholistan (un des royaumes de l'Empire Mongol fondé par Gengis Khan), dont les frontières correspondent à une partie du territoire de l'actuel Kirghizistan. L'épitaphe indiquait "mort de pestilence". Or, l'épidémie de peste noire n'est arrivée en Europe qu'en 1346, soit sept-huit ans plus tard.

Après séquençage de l'ADN, les scientifiques ont découvert la présence de la bactérie "Yersinia pestis" dans les corps, responsable de la peste noire. Plus intéressant encore, les analyses ont révélé qu'il s'agissait d'une souche de la bactérie qui se trouve à la base de "l'arbre génétique de la peste". On a d'ailleurs identifié dans le Tian Shian (la chaîne de montagnes située tout autour du lac Ysyk-Köl et au-delà), chez des rongeurs vivants, une souche très proche -"la plus proche qu'on ait trouvée dans le monde" selon l'un des chercheurs, de celle de la période 1338-1339. Tout cela vient confirmer que l'expansion de la peste noire a bien pour point de départ cette région.

Gravure de l'"Histoire De France En Cent Tableaux de Paul Lehugeur" datant 1891 - Leemage via AFP

Nomades et commerçants

Jusqu'à présent, la théorie la plus répandue mettait en avant un virus venu de Chine via des navires transportant des marchandises par le bassin méditerranéen. Mais la peste noire découverte dans l'ancien Mogholistan (et plus anciennement encore du territoire plus grand du khanat de Djaghataï), se trouve "au nœud d'une diversification massive" des bactéries souches qui a eu lieu dans les années 1330.

La propagation de la maladie correspond également au mode de vie des populations du khanat de Djaghataï et du Mogholistan : vie nomade et grands commerçants. "Vivant au cœur des routes de la soie, ils ont dû beaucoup voyager, ce qui a joué un rôle dans l'expansion de l'épidémie via la Mer noire", théorise l'un des auteurs de l'étude. Arrivée en Europe, la peste noire a fait plusieurs millions de morts. Jusqu'à 60% de la population d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord a été éradiquée en quelques années.