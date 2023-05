Pesticides : le Sénat "met en demeure" un lobbyiste pour avoir "manqué de rigueur et de prudence"

Le lobbyiste Phyteis a été "mis en demeure" par le Sénat ce mercredi, une première en France. Gérard Larcher, le président de la chambre haute estime que le lobbyiste a "manqué à son devoir de probité" dans ses contacts avec les sénateurs. Le groupe d’intérêt est accusé d’avoir largement surestimé la disparition d’emplois que devait entrainer l’interdiction de certains pesticides par la loi Egalim de 2018.

Le président du Sénat met donc "en demeure Phyteis de respecter les obligations déontologiques auxquelles les lobbyistes sont assujettis", selon le communiqué, car tout lobbyiste qu'il est, il doit respecter un certain code de conduite. Cette procédure n'entraîne pas de sanction pénale, mais est rendue publique, selon la pratique du "name and shame", qui vise à nommer publiquement les acteurs manquant à leurs obligations.

En 2018, une loi interdit la fabrication de certains pesticides

Dans l’affaire Phyteis, la pièce s’est jouée en deux grands actes. Tout commence en 2018, avec la loi Egalim qui interdit en France la fabrication de certains pesticides destinés à l'export. La décision est à ce moment-là inattendue et vise les producteurs de pesticides en durcissant la réglementation. Le texte interdit de fait la fabrication sur le sol français de pesticides destinés à l’export hors Union Européenne, autorisée jusque-là. Un retournement de situation pour les lobbys des pesticides, qui se retrouvent impuissants face à la loi rapidement promulguée.

Le lobbyiste contre-attaque

La réaction ne se fait pas attendre. Le branle-bas de combat général est déclaré chez les producteurs de pesticides. Phyteis, qui regroupe 19 fabricants dont Bayer, Sygenta ou encore BASF, prépare la contre-attaque. En 2019, lors de l'élaboration de la loi "Pacte", qui vise à soutenir la croissance des entreprises, le lobbyiste contacte plusieurs sénateurs et fait passer des chiffres alarmants. Selon lui, l'interdiction des pesticides décidée l’année précédente menace 2700 emplois directs, et 1000 emplois indirects.

Ces chiffres sont largement repris par les sénateurs, et aboutissent à un amendement glissé dans la loi Pacte pour abolir la fameuse interdiction et la reporter à 2025. L’amendement sera finalement retoqué par le Conseil constitutionnel.

Phyteis "a manqué de rigueur et de prudence"

Sauf que les chiffres avancés par Phyteis étaient faux, ou en tout cas largement surévalués. C'est ce qu'a conclu le Comité de déontologie parlementaire du Sénat, saisi par un sénateur écologiste et quatre associations (Transparency International France, Les Amis de la Terre France, Foodwatch France et l'Institut Veblen) cette année. Ce Comité de déontologie du Sénat, présidé par Arnaud Bazin (LR), s'est réuni le 4 avril après avoir interrogé Phyteis par écrit. "À l'issue des investigations, il apparaît que Phyteis a manqué de rigueur et de prudence dans ses contacts avec les sénateurs", selon le communiqué. "Au surplus, Phyteis n'a pas jugé nécessaire d'informer les sénateurs des hypothèses et des incertitudes entourant son évaluation, qui a eu des conséquences directes sur l'élaboration de la loi", ajoute-t-il.

L’estimation de 2700 emplois directs et 1000 emplois indirects touchés se basait en effet sur l’idée que les 18 usines françaises liées à ces pesticides devraient licencier la totalité de leurs salariés à cause de la loi Egalim. Un postulat irréaliste, qui s’est révélé faux dans la pratique et que "le lobbyste n’a pas été en mesure d’expliquer, de manière objective et chiffrée" selon le rapport d’enquête de la commission sénatoriale.