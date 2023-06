Pesticides : quatre questions sur la décision de condamner l'état à réparer un "préjudice écologique"

"C'est une première étape vers une victoire qui pourrait être historique dans la lutte contre l'effondrement de la biodiversité", selon des associations : l'État a été condamné ce jeudi à réparer d'ici un an le "préjudice écologique" lié à l'utilisation massive des pesticides dans l'agriculture.

Dans une décision très attendue dans le dossier dit "Justice pour le vivant" , le tribunal administratif de Paris a donné à l'État jusqu'au 30 juin 2024 au plus tard pour mieux respecter ses trajectoires de baisse de l'utilisation des pesticides et protéger les eaux. Cinq ONG de défense de l'environnement avaient déposé un recours pour dénoncer l'inaction de l'État pour protéger la biodiversité. Elles dénoncent particulièrement des défaillances dans l'évaluation des pesticides mis sur le marché, qui causent la disparition de nombreuses espèces d'insectes et d'oiseaux notamment.

Pourquoi l'État a-t-il été condamné ?

Le tribunal a estimé que "l'État a commis deux fautes, en méconnaissant d'une part, les objectifs qu'il s'était fixés en matière de réduction de l'usage de produits phytopharmaceutiques et, d'autre part, l'obligation de protection des eaux souterraines". "Le préjudice écologique présente un lien direct et certain avec ces fautes", a-t-il ajouté dans sa décision.

Les ONG n'ont toutefois pas obtenu que l'État soit forcé à revoir ses procédures d'évaluation des risques et d'autorisations de mise sur le marché des pesticides, qu'elles jugeaient "lacunaires". À ce sujet, le tribunal "reconnaît des carences fautives de l'État au regard du principe de précaution" mais a "néanmoins considéré que le lien de causalité entre ces insuffisances et le préjudice écologique reconnu n'était pas certain".

Que va-t-il devoir faire ?

Le tribunal "enjoint à la Première ministre et aux ministres compétents de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique et prévenir l’aggravation des dommages". Pour ce faire, le gouvernement doit rétablir "la cohérence du rythme de diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires avec la trajectoire prévue par les plans Ecophyto" et prendre "toutes mesures utiles en vue de restaurer et protéger les eaux souterraines contre les incidences des produits phytopharmaceutiques et en particulier contre les risques de pollution". Le gouvernement doit agir avant le 30 juin 2024.

Qui sont les plaignants ?

Les cinq ONG de défense de l'environnement qui avaient déposé le recours sont Pollinis, Notre affaire à tous, l'Association nationale de protection des eaux et rivières, Biodiversité sous nos pieds, et Aspas (Association pour la protection des animaux sauvages).

Quelle est la portée de cette décision ?

Pour les associations, "c'est une première étape vers une victoire qui pourrait être historique dans la lutte contre l'effondrement de la biodiversité parce que c'est la première fois que l'État est jugé responsable de cet effondrement et que ses moyens d'action sont reconnus par la justice", a indiqué à France Inter Cécile Barbière, porte-parole de l'association Pollinis.

Elle regrette toutefois que le tribunal n'ait pas suivi la rapporteure publique "sur le sujet précis de l'évaluation du risque des pesticides". Les associations comptent donc faire appel sur ce point devant la cour administrative d'appel et le conseil d'État pour obtenir une décision plus contraignante. "L'obligation d'agir n'est pas vraiment définie par le jugement sur la partie évaluation du risque. Or pour nous, c'est vraiment le nerf de la guerre car c'est l'autorisation de pesticides extrêmement toxiques qui sont mal évalués et utilisés de manière intensive en agriculture conventionnelle qui est la principale responsable de l'effondrement du vivant. C'est là-dessus que les moyens d'action les plus importants sont à mettre en œuvre et ce de manière extrêmement rapide", explique Cécile Barbière.

Justine Ripoll, de l'association Notre affaire à tous, demande aux tribunaux d'être "plus ambitieux". "On fait appel d'une décision qui est déjà historique pour forcer le tribunal à demander des choses beaucoup plus précises à l'État", explique-t-elle. "Il n'y a pas de solution magique, la seule solution qui est vraiment pertinente pour respecter la décision de justice et nos objectifs en termes de réduction des pesticides est de revoir le processus d'évaluation des pesticides en France", insiste-t-elle.

Depuis le Grenelle de l'environnement fin 2007, qui avait fixé un objectif de réduction de 50% de l'usage des pesticides de synthèse en 10 ans, les deux plans successifs mis en œuvre, Ecophyto 1 et 2, ont abouti à des échecs. Ces 30 dernières années en Europe, les populations d'insectes volants ont diminué de 75% et les populations d'oiseaux des champs ont chuté de 30% en France, selon des études citées par les ONG.