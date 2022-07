Pesto alla genovese

4 bouquets (60-70 g. de feuilles) de Basilico Genovese D.O.P.

30 g. de pignons

45-60 g. de Parmigiano Reggiano râpé

20-40 g. de Pecorino Fiore Sardo D.O.P. râpé

1 gousse d’ail de Vessalico

3 g. de gros sel de mer

60-80 ml d’huile d’olive « Riviera Ligure » D.O.P. douce et fruitée

Le mortier en marbre et le pilon en bois sont les ustensiles traditionnellement utilisés pour préparer le Pesto Genovese.

Laver les feuilles de basilic à l’eau froide et les laisser sécher sur un chiffon sans les froisser.

Dans un mortier, broyer l'ail avec les pignons. Une fois réduit en crème, ajouter quelques grains de sel et les feuilles de basilic, sans les tasser, pour remplir la cavité. Le basilic est écrasé avec un léger mouvement de rotation du pilon contre les parois.

Quand le basilic laisse sortir son liquide vert clair, ajouter les fromages.

Mélanger et verser l'huile d’olive. L’opération doit se terminer le plus rapidement possible pour éviter les problèmes d'oxydation. Cette séquence n'est pas la seule possible.

À Gênes et en Ligurie, chaque personne a ses secrets: vous ne trouverez jamais deux pesto identiques.