Petits farcis

Pour 6 personnes

Ingrédients

Publicité

Prendre des mini légumes mais vous pouvez prendre des légumes et les couper.

6 mini tomates

6 mini poivrons

6 mini courgettes rondes

6 mini aubergines

Huile d’olive à discrétion

Thym pm

3 gousses d’ail dégermées

400 g de poitrine de cochon cuite

400 g de veau haché

70 g de riz cuit (long grain)

2 oignons doux ciselés

Sel poivre

20 g de chapelure

20 g de parmesan en poudre

1 jaune d’oeuf

Laver les légumes.

Enlever le chapeau des poivrons, tomates et courgettes et vider à l’aide d’une pomme parisienne ou d’une cuillère le cœur du légume et réserver.

Couper en deux l'aubergine dans le sens de longueur et la vider délicatement.

Garder l'intérieur des légumes (sauf l’aubergine) et bien hacher pour intégrer les légumes à la farce.

Dans une poêle, faire revenir dans de l’huile d’olive, les oignons émincés, ajouter l’ail et le thym.

Puis hacher la poitrine de cochon et le veau (si ce n’est pas déjà fait) et faire revenir dans le mélange d’oignons jusqu’à avoir une jolie coloration.

Hors du feu, ajouter parmesan, chapelure et jaune d’oeuf.

Saler et poivrer.

Puis ajouter le riz cuit.

Farcir les légumes. Remettre les chapeaux.

Mettre de la chapelure et du parmesan et enfourner 30 min à 150°c pour avoir un résultat bien confit.

Servir avec un mesclun ou du riz.