Pétrole et paradis fiscaux : une enquête pointe les intérêts cachés de la famille d'Agnès Pannier-Runacher

"Arjunem". C'est le nom de la société sur laquelle s'est penché le collectif de journalistes Disclose (déjà à l'origine d'enquêtes sur l'usage d'armes françaises au Yémen, ou les dysfonctionnements dans la police), qui y a découvert des liens très étroits avec l'actuelle ministre de la Transition énergétique. Dans une enquête publiée ce mardi , Disclose assure que cette société, enregistrée à Paris depuis le 13 juillet 2016, a permis au père de la ministre, Jean-Michel Runacher, de faire un don de plus d'un million d'euros à ses petits-enfants, sans payer de droits de succession.

Les trois enfants d'Agnès Pannier-Runacher, âgés de 13, 10 et 5 ans à l'époque, sont actionnaires de la société aux côtés de leur grand-père. Leur mère est alors administratrice de grands groupes privés, sur le point de rejoindre la campagne d'Emmanuel Macron. Elle signe les documents autorisant ses enfants, mineurs, à rejoindre l'entreprise : cela leur coûte 10 euros chacun, symboliquement ; Jean-Michel Runacher apporte lui le reste du capital, soit 1,2 millions d'euros d'investissements spéculatifs. Il utilise d'ailleurs la même méthode pour deux neveux de la ministre, en créant une autre société civile au capital de 600.000 euros.

Un patrimoine qui provient de fonds spéculatifs dissimulés, toujours selon l'enquête, dans des paradis fiscaux comme Guernesey (sur la liste noire de l'Union européenne jusqu'en 2019), l'Irlande ou l'État américain du Delaware. Le capital investi dans Arjunem a été déposé dans une banque privée au Luxembourg.

La ministre assure de son côté "ne pas avoir connaissance de la politique d'investissement" de ces fonds, gérés "de manière indépendante par des investisseurs professionnels". Elle renvoie vers son père "pour plus de détails", lequel n'a pas donné suite aux questions de Disclose.

Agnès Pannier-Runacher n'a, à aucun moment, informé la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) de ses liens familiaux avec Arjunem. Elle n'est toutefois pas tenue de le faire légalement, car les biens des enfants mineurs des membres du gouvernement ne sont pas concernés par cette obligation (contrairement à ceux détenus par la ministre ou son conjoint).

Des liens familiaux avec l'industrie pétrolière

L'autre point intéressant de l'enquête concerne les liens entre Arjunem et Perenco, deuxième producteur français de pétrole brut après TotalEnergies. Jean-Michel Runacher y a tour à tour été directeur général, directeur financier et administrateur, et ce jusqu'en 2020. La société assure qu'il n'aurait désormais qu'un rôle ponctuel de conseiller, mais Disclose assure qu'il est "toujours dirigeant d'au moins deux sociétés financières de la multinationale".

Or les fonds investis dans la fameuse société familiale viennent des mêmes placements que ceux de la compagnie pétrolière où travaillait Jean-Michel Runacher.

Un possible conflit d'intérêt pour la ministre dont l'objectif est "de sortir la France des énergies fossiles" ? Pas pour la principale intéressée, qui assume : "Il ne s’agit pas de mon patrimoine, mais de celui de mes enfants qui, eux-mêmes, n’ont aucun pouvoir de gestion de la société à ce jour." Elle ajoute qu'elle n'a ni "vocation, ni par ailleurs d'obligation légale à être associée aux activités professionnelles" de son père, et qu'elle n'a de toute façon jamais eu à traiter "de dossiers en lien avec Perenco", pour l'instant, puisque la société "exerce l'essentiel de ses activités hors de France".

L'association Anticor n'a pas la même vision des choses : "Cela ne fait aucun doute que la ministre est dans une situation de conflit d’intérêts", estime sa directrice générale Béatrice Guillemont. Même la HATVP confirme que "l’absence d’obligation déclarative ne dispense pas le responsable public de veiller à prévenir et faire cesser les situations de conflits d’intérêts qui naîtraient d’autres intérêts indirects détenus, tels que l’activité des enfants ou d’autres membres de la famille". La Haute autorité n'exclut pas de saisir la justice sur ce dossier.