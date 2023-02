Hippolyte, 10 ans, a demandé à l'équipe des P'tits Bateaux : peut-on mourir de peur ?

Pour répondre à cette question : Baptiste Beaulieu, médecin, chroniqueur dans Grand bien vous fasse, et romancier. Il vient de faire paraître le livre jeunesse, Les Gens sont beaux, paru aux éditions des Arènes en 2022.

Stress, peur ou joie

On peut mourir de peur dans des cas extrêmes. Mais plus exactement, ce n'est pas de peur dont on meurt, c'est de stress. Le stress, qui est un terme beaucoup plus englobant et qui regroupe des sentiments comme la peur, mais aussi la joie. La joie est une forme de stress biologique, une joie très intense.

Mais on peut mourir également entre guillemets "d'amour", on peut mourir d'extase. Il y a un terme très médical qui s'appelle l'épectase pour désigner ça.

Mourir d'amour

Pour ce qui est de mourir d'amour, on peut parler de cette actrice, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Debbie Reynolds, qui est morte le lendemain de la mort de sa fille, qui était Carrie Fisher, actrice très connue pour avoir incarné la princesse Leïa dans les Star Wars. Elle est morte juste après avoir appris la mort de sa fille. Et on pense qu'elle aurait souffert d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de tako-tsubo.

"tako-tsubo", c'est un mot japonais parce que c'est une équipe de chercheurs japonais qui a mis en évidence ce phénomène. Ce mot désigne un petit vase en terre cuite qu'on utilise au Japon pour capturer les poulpes. Les chercheurs japonais ont montré qu'en cas de grand stress, en cas de grande mauvaise nouvelle mais aussi de joie très intense, il y a parfois une déformation très caractéristique du ventricule au niveau du cœur. Donc le cœur a quatre petites cavités. Il a les deux oreillettes et les deux ventricules. Le ventricule se déforme et reste dans cette forme très contractée à cause de cet événement stressant. Et ils se sont aperçus, en faisant des autopsies que cette forme qu'adoptait le cœur, c'était la forme du tako-tsubo, le piège à poulpe qu'ils utilisent.

"Tako-tsubo", comme le piège à poulpe, poulpe qui est d'ailleurs capable d'adopter plein de formes différentes, un peu comme le cœur est capable d'absorber toutes les émotions, qui peut être à la fois amoureux, qui peut être triste, qui peut connaître la peur, la haine, qui peut connaître l'amour, est-ce que ce ne serait pas une manière en se contractant très fort de dire stop, trop d'émotions ? S'interroge Baptiste Beaulieu.

Avoir les cheveux blancs à cause du stress

On ne se réveille pas un matin avec les cheveux tout blancs. On a un choc et au cours des semaines qui suivent, les cheveux blanchissent. Les nouveaux poussent blancs.

Ils peuvent même dans certains cas tomber, c'est-à-dire qu'on peut avoir quatorze ou quinze ans et avoir tous les cheveux qui tombent suite à un grand stress, un stress très intense ou un drame.