Pharrell Williams nommé directeur artistique des collections homme chez Louis Vuitton

Il était déjà touche-à-tout, il confirme ce statut en ajoutant à son CV une nouvelle ligne, et pas des moindres : Pharrell Williams est nommé directeur artistique des collections homme de la maison Louis Vuitton, selon les informations de France Inter, confirmant des informations du "Wall Street Journal" et du "Figaro". Le chanteur est attendu à Paris dans les heures qui viennent, selon nos informations.

Le compte Instagram de l'artiste n'affiche ce mardi soir plus qu'une seule publication, celle annonçant sa nomination : "Son habileté à s'affranchir des frontières entre les différents univers qu'il explore s'inscrit tout naturellement avec la dimension culturelle de Louis Vuitton, renforçant ses valeurs d'innovation, d'esprit pionnier et d'entrepreunariat", peut-on lire. Le président de la maison Vuitton rappelle que Pharrell et la marque avaient collaboré en 2004 et 2008, et précise que sa première collection sera dévoilée en juin pendant la prochaine fashion week masculine, à Paris.

Le musicien, auteur du tube planétaire "Happy", prend donc la place de Virgil Abloh, laissé vacant depuis la mort brutale de ce dernier, en novembre 2021. Depuis, la célèbre maison de couture n'avait pas nommé de nouveau directeur artistique – sa dernière collection a été confiée, de façon provisoire, à Colm Dillane, qui a été invité à créer la collection printemps-été 2023.

Collaborations à gogo et griffes de mode

Pharrell Williams, 49 ans, présente de nombreux traits communs avec Virgil Abloh : comme lui il a multiplié les collaborations, posant un pied dans la mode (Pharrell Williams a lancé plusieurs marques, comme "A Bathing Ape" au Japon ou "Billionaire Boys Club" aux États-Unis), un pied dans la musique (Virgil Abloh menait de son côté sa propre carrière de DJ).

Ils ont aussi multiplié les collaborations, parfois avec les mêmes personnes : Alboh a monté une exposition commune avec l'artiste japonais Takahi Murakami... qui a réalisé un clip pour Pharrell Williams. Habitué des défilés, proche du directeur artistique de la maison Kenzo, Nigo, francophile proche du chef du Plaza Athénée Jean Imbert, à qui il a confié la carte de ses propres restaurants, Pharrell Williams présentait de nombreux atouts pour accéder à ce poste.

Un créateur pilier de la pop culture

La place était convoitée, notamment par un autre poids lourd du monde de la musique, Kanye West, lui aussi touche-à-tout, mais qui a perdu toute sa crédibilité par ses sorties de ces dernières semaines – là où Pharrell, lui, mène une pratique plus engagée, qui l'a notamment conduit à mettre en place un programme de mentorat avec Chanel. Parmi les autres candidats figuraient aussi, selon Vanity Fair, la créatrice de mode Martine Rose, qui elle aussi a multiplié les collaborations avec d'autres marques, ou même le directeur artistique de Balmain, le très populaire Olivier Roustaing.

La nomination de Pharrell Williams est pour la maison Vuitton un gage de popularité. Là où le nom de Virgil Abloh était encore plutôt connu chez les férus de mode et de style (même si ses collaborations avec Nike ou Ikea l'avaient rendu plus célèbre auprès du grand public), celui de Pharrell Williams résonne dans le monde entier comme celui d'un producteur à succès, parti de son propre groupe, les Libertines, pour produire des albums parmi les plus importants depuis le début des années 2000, des disques à succès de Britney Spears et Justin Timberlake au dernier album des Daft Punk, "Random Access Memories". Lauréat de trois Grammy Awards, il est aussi, en France, officier de l'ordre des Arts et des Lettres.