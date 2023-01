Photo, musique, texte : derrière ChatGPT, ces (nombreux) logiciels qui s'aident de l'intelligence artificielle

C'est le phénomène du moment : ChatGPT, le logiciel conçu par l'entreprise OpenAI (dont un certain Elon Musk est actionnaire), semble montrer au grand public les capacités d'une technologie que chacun a pourtant dans sa poche ou chez soi depuis des années : Siri, Alexa, ou Google Assistant sont, au même titre que ChatGPT, des intelligences artificielles de type "robot conversationnel". À une exception près : les assistants personnels sont connectés à Internet pour aller chercher des informations, là où ChatGPT a été nourri par tout Internet jusqu'en 2021, mais est depuis "figé" dans le temps : "Mes connaissances s'arrêtent en 2021, je n'ai pas été formé avec des informations plus récentes", répond le robot.

Mais l'intelligence artificielle ne s'arrête pas à ce robot conversationnel. Le terme "d'intelligence artificielle" désigne, au fond, des dizaines de logiciels fonctionnant sur la base d'algorithmes. Dans la plupart des cas, on parle d'IA parce que ces programmes sont entraînés sur un modèle de "deep learning", c'est-à-dire qu'on leur donne des millions d'informations pour se former : un algorithme censé aider à identifier la race d'un chat, par exemple, va scanner des millions de photos de chats. Sur cette base, il pourra, confronté à une nouvelle photo, la comparer avec tout ce qu'il a appris précédemment, et donner un pronostic sur la race du chat.

Publicité

Au-delà de ChatGPT, d'autres outils peuvent vous aider dans la vie de tous les jours à agrémenter des créations de textes, d'images, de sons, créés ou peaufinés par une intelligence artificielle.

La reconnaissance d'images déjà dans votre poche

C'est l'une des applications les mieux connues de l'Intelligence artificielle : la reconnaissance d'images. Internet est garni, depuis vingt ans, de millions d'images, souvent accompagnées de descriptions. Reconnaître un élément sur une image est donc quelque chose que font de mieux en mieux les applications qui font appel à l'intelligence artificielle. Et si vous possédez un iPhone, celui-ci intègre – et c'est souvent méconnu – ce type de fonctions. Dans le champ de recherche de votre album photos, essayez donc de taper le mot "voiture". Vous verrez apparaître toutes vos photos qui montrent une voiture… alors même que vous n'avez pas vous-même estampillé la voiture comme celle d'une voiture. Les résultats sont souvent assez bluffants.

L'édition photo facilitée par les algorithmes

Jusqu'à présent, gommer un élément en trop sur une photo vous demandait des compétences particulières dans des logiciels comme Photoshop ou Illustrator. C'est désormais une époque révolue : de nombreux outils permettent facilement des actions comme le détourage ou la suppression d'éléments - depuis iOS16, l'iPhone est même capable de le faire directement dans l'app "Photos". C'est le cas par exemple de Photoroom, un site qui permet gratuitement (pour les fonctions les plus simples) d'effacer un élément sur une image et d'ôter le fond d'une photo.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le célèbre éditeur d'images Canva est aussi désormais amélioré grâce à une touche d'intelligence artificielle, et permet lui aussi d'ajouter des images et d'en faire disparaître le fond, pour ajouter facilement une personne ou un objet à une création graphique.

Et génération d'images

Et si vous n'avez pas d'images du tout ? Vous pouvez très facilement créer votre propre image désormais : les logiciels de type "text-to-image" ont une forte tendance à se démocratiser. Dans Canva notamment, déjà cité plus haut, il est possible, en tapant quelques mots, d'obtenir une image d'illustration. L'outil est gratuit mais il ne faut pas en attendre trop. La recherche "Tour Eiffel au bord de la mer" a donné des images correctes, à condition de ne pas regarder dans le détail.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pour obtenir des résultats plus fins, il faut aller chercher des outils plus perfectionnés. Conçu par OpenAI, l'entreprise à qui l'on doit ChatGPT, Dall-E est un logiciel de génération d'images assez poussé. Pour cette même raison, il faut lui donner des indications les plus claires possibles. Par ailleurs, son utilisation est gratuite seulement sur un nombre de demandes limité.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le niveau encore supérieur s'appelle Midjourney. Là encore, le logiciel n'est pas forcément simple d'utilisation : il faut passer par un serveur Discord, sur lequel les utilisateurs "interpellent" l'intelligence artificielle en lui demandant de créer des images. Comme avec Dall-E, il faut être (encore plus) précis sur les demandes transmises pour obtenir le résultat souhaité. Exemple ci-dessous, nous avons essayé de reconstituer le studio de France Inter. Le résultat est convaincant mais pas exact !

Avec Midjourney, nous avons essayé de reconstituer le studio de France Inter © Radio France - capture d'écran

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Vos karaokés grâce à l'IA

La musique est un autre domaine dans lequel l'intelligence artificielle sait faire des merveilles. De plus en plus de sites et d'applications proposent, très simplement, de séparer les instruments ou d'isoler la voix et/ou l'instrumental d'un morceau de votre choix. Parmi les sites les plus réputés dans le genre, Lalala.ai permet facilement de séparer paroles et musique – avec là encore une limitation sur un certain nombre de contenus gratuits.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

D'autres logiciels, comme Neural Mix Pro sur Mac, permettent de faire la même chose en temps réel… à condition de disposer d'un ordinateur suffisamment puissant pour procéder à ces opérations.

Et si vous souhaitez créer de la musique à partir de rien du tout, cela est aussi possible : le site SoundRaw permet de créer des dizaines de pistes instrumentales à partir d'indications comme le tempo, la durée du morceau souhaité, les instruments que l'on souhaite et l'humeur de la piste musicale. Idéal si, par exemple, vous devez illustrer une vidéo.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Améliorez votre propre voix

Enregistrer sa voix est devenu très facile, avec des outils aussi simples que le dictaphone de son smartphone. Mais cela n'est pas toujours synonyme de qualité sonore. C'est le constat fait par l'entreprise Adobe, qui a lancé un nouvel outil renommé récemment Adobe Podcast. Le principe : télécharger dans la machine n'importe quel enregistrement vocal, laisser l'algorithme faire, et récupérer un son en qualité optimale. L'outil, pour l'heure gratuit, est destiné notamment aux personnes qui souhaitent publier des podcasts.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Les IA, nouveaux auteurs de textes simples ?

Il n'y a pas que ChatGPT parmi les applications capables de générer du texte. Deux logiciels bureautique, Craft (dédié au traitement de texte) et Notion (plutôt orienté vers la prise de notes et les bases de données), proposent depuis quelques semaines leurs propres outils d'intelligence artificielle, Craft Assistant d'un côté et Notion AI de l'autre. Comme ChatGPT, ils proposent à l'utilisateur de l'aider dans ses tâches, en offrant des résumés de texte - ou au contraire en complétant un texte, des listes d'idées, des traductions instantanées, ou des "pour et contre" pour aider à la prise de décision. Comme avec l'intelligence artificielle vedette, il ne s'agit pas de remplacer la personne qui rédige mais de lui donner un coup de pouce.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Alors que d'autres n'ont pas ces scrupules : le logiciel Jasper.ai, par exemple, se propose de remplacer purement et simplement des tâches de rédaction simples. Le site propose par exemple de créer "du contenu pour améliorer le référencement de votre site" – sous-entendu, de nombreux articles sur un sujet qui permettent de faire grossir la visibilité d'un site web, ou d'améliorer des publicités en ligne. Destiné avant tout aux professionnels, il exerce aussi des tâches bureautiques simples comme la rédaction de mails ou de lettres.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Mais attention aux arnaques ! Avec la popularisation de ce grand terme générique d'intelligence artificielle, de très nombreuses applications promettent des fonctions d'intelligence artificielle poussée… ce qui n'est pas toujours le cas. Ce sont souvent des applis payantes, à quelques euros, qui en réalité ne font qu'intégrer le moteur classique de ChatGPT qui est accessible gratuitement.