Pic de douleur la nuit : des chercheurs font le lien entre le ressenti de la douleur et l'horloge interne

À quelle heure a t-on le plus mal dans la journée ? Cette notion de pics de sensibilité à la douleur existe t-elle seulement ? Et si oui, de quoi dépend t-elle ? Très peu d'études ont été publiées par le passé pour répondre à ces questions, ou alors avec des conclusions non concordantes, si bien qu'hormis un lien établi entre sensibilité accrue à la douleur et manque de sommeil, le lien entre douleurs et horloge interne n'était pas fait.

Pour avoir enfin la réponse, des chercheurs du Centre de recherche en neurosciences de Lyon (Inserm/Université Claude Bernard Lyon 1/CNRS), emmenés par le chronobiologiste et neurobiologiste à l'Inserm Claude Gronfier, ont conduit un protocole très cadré en laboratoire. Il leur a permis de faire le lien entre les deux.

Un pic dans le ressenti de la douleur à 4h du matin

Pour cela, douze volontaires masculins âgés de 20 à 29 ans et en bonne santé sont restés allongés pendant 34 heures, maintenus éveillés dans une pièce ou la température et la luminosité sont restées constantes. Toutes les deux heures, leur avant-bras a été exposé à une source de chaleur (42, 44 ou 46 degrés), et ces volontaires devaient noter sur une échelle de 1 à 10 le niveau de douleur ressenti. De ces travaux publié dans Brain , il ressort qu'il existe bien un lien entre l'horloge interne humaine et la perception de la douleur. Un lien endogène, sans lien avec l'environnement.

Au cours de ces 34 heures, "on s'est aperçu qu'il existait encore un rythme" détaille Claude Gronfier, "un rythme qui ne dépend ni de l'environnement ni de notre comportement". Ce rythme oscille un peu comme une vague avec le creux à 16 heures et le sommet à 4 heures du matin. Chez tous les participants, c'est donc au beau milieu de la nuit que la douleur, en réponse à un stimulus, est la plus forte.

La qualité du sommeil compte pour au moins 20%

S'il s'avère moins important que prévu, le facteur sommeil n'est tout de même pas négligeable dans le ressenti de la douleur. "À 80%, l'amplitude de la sensation douloureuse au cours d'une journée est due à l'horloge biologique, mais pour 20% c'est la contribution du sommeil", précise le chercheur. Au fur et à mesure que le manque de sommeil se fait sentir, la sensation de douleur augmente. Ce paramètre, selon Claude Gronfier, pourrait s'avérer plus important que ce que montre l'étude dans la mesure où les sujets étudiés étaient jeunes et sans problème de sommeil. Une bonne nuit leur suffit pour récupérer, ce qui n'est pas le cas des personnes âgées ou malades. En effet, une personne qui a une dette de sommeil ne récupère pas totalement la nuit. Ainsi, au fil des jours et en particulier le matin, elle pourrait avoir un ressenti à la douleur qui augmente lui aussi. "Il serait intéressant de le vérifier afin de traiter d'abord chez un patient, ses problèmes de sommeil ou ses troubles d'horloge biologique avant de s'attaquer à la gestion de la douleur", ajoute le scientifique.

Sur les raisons de cette synchronicité de la douleur, il reste des inconnues. Le lien avec la température corporelle a été étudié, comme celui avec la mélatonine, mais sans résultat probant. Les recherches devront se poursuivent, en particulier chez des femmes chez qui le cycle menstruel peut avoir un impact ou chez des migraineux dont la qualité du sommeil est perturbée.

Vers une chronothérapie adaptée à chacun

Cette découverte pourrait avoir des implications multiples. "Actuellement, la plupart des personnes qui souffrent de douleurs chroniques, comme les douleurs articulaires, prennent leur médicament le matin au réveil. Or si le pic de douleur n'intervient pas à ce moment-là, cela n'a pas d'intérêt. On pourra adapter l'heure de la prise des antalgiques, de façon personnalisée", détaille Claude Gronfier. Cette médecine "circadienne" a déjà fait ses preuves dans le traitement du cancer (avec une meilleure efficacité et des effets secondaires diminués) affirme t-il et elle mérite d'être explorée avant pour d'autres pathologies. Les travailleurs de nuit qui souffrent de douleurs pourraient également bénéficier d'une prise en charge personnalisée plus efficace de leur souffrance, notamment s'il s'avère que leur horloge biologique est détraquée.