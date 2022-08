Pierre et Marie Curie au pays des médiums, quand la science croise le paranormal

Invités de l'émissions Les Savanturiers consacrés aux fantômes, le philosophe et historien, Philippe Baudoin, et le docteur en psychologie Renaud Evrard, tous les deux spécialistes sérieux du paranormal sont revenus au micro de Fabienne Chauvière sur cet épisode de la vie des époux Curie.

Pierre et Marie Curie ont participé à des recherches sur l'origine des fantômes

Philippe Baudoin raconte : "Lorsque la fille de Pierre et Marie Curie écrit la biographie de sa mère Madame Curie, en 1937. Elle précise : "Il est vrai que mes parents se sont intéressés à ces phénomènes-là, mais toujours en observateurs, jamais en adeptes du spiritisme, avec cette rigueur qui leur tenait à cœur".

On est au tout début du XXᵉ siècle. Le prix Nobel de physique a été décerné en 1903 à Pierre et Marie Curie avec Henri becquerel, pour la découverte de la radioactivité spontanée. Ils arrivent auréolés de cette gloire scientifique. Et ils vont se prêter à une expérience, alors qu'ils ont énormément de travail à côté.

Pierre et Marie Curie tentent à partir de 1904 de se confronter à des phénomènes inexplicables en tant que scientifiques. Ils vont participer et intervenir dans un groupe de recherche : "le groupe d'étude sur les phénomènes psychiques". Un groupe créé dans le cadre de l'Institut général psychologique."

Une expérience avec la médium Usappia Palladino

Philippe Baudoin décrit l'expérience sur l'existence des fantômes : "Dans leurs recherches, ils collaborent avec une médium italienne Usappia Palladino. Elle est considérée comme la diva des savants. Au début du XXᵉ siècle, elle a participé à des expériences avec l'astronome Camille Flammarion. Elle s'est donc fait déjà un nom en France.

Elle se dit "médium à capacités physiques". Elle prétend pouvoir faire se mouvoir des objets à distance, faire léviter les tables, mais aussi faire apparaître des lumières."

Renaud Evrard poursuit : "La médium accepte que l'expérience soit contrôlée par des scientifiques. L'institut dispose de moyens financiers inégalés lui permettant de mesurer la physiologie, la psychologie, et même de mettre des détectives sur le dos de la médium. D'où une étude extrêmement complète, pluridisciplinaire, dans laquelle Pierre Curie prend place aux côtés de Henri Bergson, aux côtés de Charles Richet, un prix Nobel de physiologie. Par la suite, il va prendre la direction d'une commission.

Quelle est la conclusion des travaux ?

"Pierre Curie, malheureusement, décède au milieu des travaux, poursuit Philippe Baudoin. Mais ses notes sur ses expériences sont de l'ordre d'une conviction qui grandit positivement au fur et à mesure. Il veut mettre en place un certain nombre de tests qui lui permettent de mesurer, par exemple, le flux d'air qui va se dégager de la tête du medium, de mesurer en plein jour un mouvement d'objets grâce à un habile stratagème… Toutes ces choses font dire à Pierre Curie qu'il faut que les physiciens se prêtent à cette étude : "Je vais consacrer la chaire en Sorbonne qui m'est désormais offerte à ces études"."

Marie Curie, une attitude paradoxale

Après la mort de Pierre Curie dans un accident de voiture à cheval, Marie Curie s'est adressée à lui pendant de longs mois, pensant être en communication avec lui.

Philippe Baudoin raconte : "Marie était très réservée sur ces phénomènes que son mari et elle étudiaient. Mais c'est elle qui l'écrit dans son journal. Elle s'adresse à Pierre Curie comme le ferait un adepte du spiritisme à son esprit défunt. Et c'est assez émouvant.

Renaud Evrard : "La position de Marie Curie est différente de celle de Pierre. Elle est très paradoxale. Elle va faire une séance en demandant à Paladino de communiquer avec son défunt mari en ramenant les vêtements dans lesquels il est mort. Mais par la suite, elle va renier toutes ces études et plutôt dire qu'il s'agit simplement de fraude, alors que Pierre Curie suivait plutôt une pente ascendante, s'engageant de plus en plus dans ses recherches."

