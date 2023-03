Pizza e foje

500 g de légumes à feuilles vertes à cuire (chicorée, chou frisé, épinards, feuilles de navet, chou, blettes, bourrache, pousses de brocolis…)

250 g de semoule de maïs très fine

250 ml d'eau bouillante pour la semoule

2 poivrons doux séchés ou peperone crusco

2 gousses d'ail

1 petit piment

8 cuillères d’huile d’olive

sel et poivre

Nettoyez et lavez les légumes. Faites-les blanchir dans de l'eau bouillante salée et égouttez-les.

Versez les 250 ml d’eau bouillante (à laquelle vous aurez ajouté une pincée de gros sel ) petit à petit dans un récipient avec la semoule de maïs en mélangeant bien jusqu'à obtenir une pâte modelable à la main. Si elle a tendance à se désagréger, cela ne perturbera pas le résultat.

Déposez la pâte dans un plat recouvert de papier sulfurisé et donnez, avec les mains, la forme d'une pizza ronde de 2 cm d’épaisseur en la tassant bien. Faites une incision sur la surface en forme de croix avec un couteau, graissez avec un filet d'huile et faites cuire dans le four à 180°ventilé pendant 25 minutes.

Vous devez obtenir une sorte de galette plutôt sèche.

Pendant ce temps, versez l’huile d'olive dans une poêle avec les gousses d'ail entières pelées, le piment haché et le poivrons doux séché en gros morceaux. Laissez revenir quelques minutes puis retirez l'ail.

Ajoutez les légumes blanchis et laissez-les dorer dans la poêle, salez et poivrez. Ensuite, ajoutez la « pizza » coupée grossièrement, diluez avec une louche d'eau ou de bouillon et servez dans un plat creux.

Veillez à ce que les légumes soient assez juteux pour que la pizza puisse tremper.