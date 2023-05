Plafonds migratoires, fin de l'AME : les grandes lignes de la proposition de loi immigration des députés LR

Avant que le gouvernement ne dévoile son projet de loi sur l'immigration, qu'il souhaite faire adopter d'ici à la fin de l'année, Les Républicains prennent les devants en déposant leurs propres propositions de loi sur le sujet. Le parti d'Eric Ciotti prévoit deux textes. Ils ont donc pour vocation de servir de base à une négociation avec le gouvernement : d'une part, une proposition de loi constitutionnelle, dont les cadres LR ont d'ores et déjà affirmé qu'elle devrait permettre à la France de s'émanciper des règles européennes en termes d'immigration.

Une quarantaine de mesures au total ?

D'autre part, une proposition de loi ordinaire. Cette dernière, qui devrait être déposée mercredi, est presque prête, et d'après les informations recueillies par France Inter, parmi la quarantaine de mesures qu'elle devrait proposer, on y trouvera notamment la mise en place d'un débat annuel au Parlement qui servira à fixer des plafonds migratoires année après année.

Elle prévoirait aussi un durcissement des conditions d'obtention des titres de séjour en imposant des conditions de ressources et de logement décents : cela passerait par la création d'un "fonds d'installation", une somme qui serait requise comme condition pour s'installer légalement – et qui devrait être fixée à l'équivalent de quatre fois le Smic pour un couple, et six fois le Smic pour une famille avec trois enfants. Et dans le cas d'un mariage, le délai pour pouvoir demander la nationalité française serait repoussé de cinq à huit ans.

Caution retour pour les étudiants et retour de la double peine

On devrait aussi y retrouver le remplacement de l'aide médicale d'État (AME) par une aide médicale d'urgence (AMU), moins avantageuse, la limitation de l'accès au regroupement familial aux mineurs de 16 ans et moins contre 18 ans aujourd'hui. Sur les jeunes, le texte propose aussi la mise en place d'une "caution retour" pour les étudiants, c'est-à-dire une somme qui sera retenue en cas de non-respect d'une OQTF (Obligation de quitter le territoire français), et restituée si l'étudiant part volontairement ou obtient un nouveau titre de séjour. Plus globalement, les OQTF verront leur validité prolongée de 1 à 3 ans si la proposition de loi était adoptée.

Enfin, les expulsions devraient être facilitées par les dispositions de ce texte, avec le retour de la double peine, c'est-à-dire le fait d'expulser les étrangers après leur condamnation effectuée – dispositif qui a été limité à de très rares cas de figure en 2003, par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. La proposition de loi évoque aussi la fin de l'hébergement des déboutés de demandes d'asile, et un placement en centre de rétention administrative des demandeurs d'asile ressortissants de "pays sûrs" dont la demande sera examinée sous quinze jours.

Points de convergence et blocages

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui se disait ce week-end en attente de prendre connaissance du texte, est ouvert sur certains points : la modulation de l'aide au développement à la mise en oeuvre des laissez-passer consulaires par les pays concernés par exemple, ou encore l'ouverture des prestations sociales à partir de cinq ans de résidence.

Mais il y a des points de blocage qui sont toujours là : LR ne dit pas un mot sur d'éventuelles régularisations. C'est pourtant la mesure phare du gouvernement, qui de son côté continue de refuser catégoriquement l'idée de pouvoir s'affranchir des traités européens sur les questions d'immigration, voulue par la droite. Chacun avance donc ses pions, mais on est encore loin d'un accord qui permettrait le vote d'une réforme.