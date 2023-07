Plages privées, bars, boites de nuit : des discriminations raciales relevées dans un établissement sur sept

Ils se sont vus refuser l'entrée d'un restaurant, ont été mal accueillis dans un bar, mal placés sur une plage privée. Des binômes homme/femme, racisés ou non, ont testé, ce week-end, 56 établissements touristiques dans une douzaine de stations balnéaires et villes touristiques françaises, parmi lesquelles La Baule, Le Touquet, Ouistreham ou encore Juan-les-Pins. Comme chaque année , ce "testing d'été" était organisé par SOS Racisme . Il en ressort que l'accueil réservé aux binômes d'origines européenne, subsaharienne et maghrébine n'est pas du tout le même.

Dans son rapport, SOS Racisme montre qu'un établissement sur sept pratique de la discrimination ordinaire envers les personnes noires ou arabes. Ces restaurants, bars, boîtes de nuit ou plages privées "vont clairement discriminer, c'est-à-dire refuser l'entrée" ou "proposer un service dégradé dans les loisirs alors même que nous sommes en plein été et qu'on pourrait penser que tout le monde a le droit de souffler", détaille Dominique Sopo, le président de l'association. Ces différences de traitement se cachent souvent "sous des prétextes fallacieux". Les binômes racisés sont reçus avec des remarques comme "il fallait réserver" ou "vous n'avez pas l'âge de notre clientèle".

Discrimination sur les plages privées de l'Hérault

SOS Racisme relève "une situation particulièrement alarmante dans l'Hérault", à Palavas-les-Flots, la Grande-Motte et Montpellier, où un tiers des établissements testés pratiquent de la discrimination raciale. "Typiquement, sur des plages privées ou dites privées, c'est le fait de mettre des personnes noires ou arabes beaucoup plus loin du front de mer que les personnes blanches", précise Dominique Sopo.

"Ces chiffres témoignent de la persistance des discriminations dans l'accès aux lieux de loisirs et soulignent la nécessité d'intensifier nos efforts pour sensibiliser et lutter contre de tels comportements", indique l'ONG dans son rapport. L'association réclame une prise en compte de ce racisme ordinaire par les pouvoirs publics et des sanctions adéquates. "Ce que nous demandons, c'est que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités, comme nous l'avions demandé l'an dernier au préfet des Alpes-Maritimes qui n'avait pas donné suite", explique Dominique Sopo. Bien que sa demande soit restée sans réponse l'an dernier, le président de SOS Racisme va cette fois écrire au préfet de l'Hérault pour lui demander de convoquer les représentants des professionnels qui ont enfreint la loi.

Des fermetures administratives et des brigades spéciales

L'association demande que "les fermetures administratives pour troubles à l'ordre public soient appliquées à l'encontre des lieux de loisirs auteurs de pratiques discriminatoires, confirmées par des preuves incontestables". Elle veut aussi des campagnes de sensibilisation sur le racisme ordinaire sur les lieux de vacances avec des affichages par exemple.

Pour SOS Racisme, la réponse doit également être judiciaire avec une meilleure prise en compte de "la qualification de discrimination raciale lorsque les plaignants en font état" avec, dans chaque tribunal, "des référents dédiés à la lutte contre le racisme et les discriminations raciales". Idem au sein des services enquêteurs, où l'association veut voir émerger des "brigades spéciales" en charge de ces sujets.