Plan de 100 milliards d'euros d'ici 2040 : Elisabeth Borne promet une "nouvelle donne ferroviaire"

La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé vendredi un plan de 100 milliards d'euros d'ici 2040 pour le transport ferroviaire à l'occasion de la remise d'un rapport du Conseil d'orientation des infrastructures (COI), un collège composé d'élus et d'experts chargé de faire le tri dans les différents projets. "L'État souhaite s'engager, aux côtés de la SNCF, de l'Union européenne et des collectivités locales, pour réussir une "nouvelle donne ferroviaire"", a assuré la Première ministre. L'argent servira notamment au lancement de "RER métropolitains" dans les grandes agglomérations françaises.

D'ici la fin du quinquennat, l'État va ajouter 1,5 milliard d'euros par an aux budgets actuels pour régénérer et moderniser les voies ferrées. "Les transports ont toujours été synonymes de liberté, ils sont un des leviers de l'émancipation. S'ils ne sont pas là, trop rares ou que leur qualité fait défaut, ce sont autant d'assignations à résidence qui demeurent, autant de territoires dont le développement est freiné", déclare Elisabeth Borne.

Deux priorités : les transports du quotidien et la décarbonation

L'ancienne ministre des Transports défend "les deux orientations majeures" suivies par le gouvernement : "La première c'est le développement des transports du quotidien (...) manquer d'accès aux transports, c'est parfois devoir renoncer à une offre d'emploi, rater une formation, renoncer à voir un proche", assure la Première ministre. "La seconde ambition c'est la décarbonation. Les transports sont la première source d'émission de gaz à effet de serre. Un tiers du total. Agir est donc une nécessité absolue, nous n'avons pas d'alternative", complète Elisabeth Borne. Dans le cadre du plan "France nation verte", la Première ministre assure qu'elle va mener "une planification écologique ambitieuse" dans le but de "mobiliser et actionner tous les leviers pour faire baisser nos émissions."

Elisabeth Borne reconnaît que ces deux orientations simultanées "signifient aussi assumer de faire face à certaines de nos contradictions ou du moins reconnaître une forme de complexité dans nos décisions." La Première ministre assure que les infrastructures doivent permettre aux Français de "modifier leurs usages" mais aussi "permettre l'intermodalité". "Des mouvements radicaux sont nécessaires, des changements dans nos modes de vie s'imposent", juge Elisabeth Borne. "Des décisions fortes sont à prendre", dit-elle. "Nous construirons d'ici l'été la déclinaison de notre plan d'avenir pour les transports", annonce Elisabeth Borne.

1,5 milliard d'euros supplémentaires par an pour le rail d'ici la fin du quinquennat

"Nous faisons donc le choix d'investir en priorité dans les infrastructures qui nous permettront de réussir la transition écologique, à commencer par le ferroviaire, qui est la colonne vertébrale des mobilités", assure Elisabeth Borne. L'Etat veut donc enclencher "une nouvelle donne ferroviaire de l'ordre de 100 milliards d'euros d'ici 2040".

Des moyens "exceptionnels" pour d'abord enrayer le vieillissement du réseau et le moderniser. "Nous augmenterons encore les investissements dans le réseau existant pour atteindre d'ici la fin du quinquennat un milliard d'euros supplémentaires par an pour la régénération du réseau et 500 millions d'euros par an pour sa modernisation", détaille la Première ministre. Elle promet "davantage de trains, une meilleure ponctualité et des temps de parcours moins longs".

Des RER pour relier les métropoles, les territoires péri-urbains et les villes moyennes

Des investissements seront aussi engagés sur le développement du réseau ferroviaire. "Au-delà de la poursuite des lignes nouvelles engagée et de la relance des trains de nuits, cela passera par le déploiement des RER métropolitains", détaille Elisabeth Borne. Des RER pour mieux relier les métropoles, les territoires péri-urbains et les villes moyennes. Des trains qui seront selon la Première ministre "plus nombreux, plus réguliers et desservant mieux les bassins de vie".

Elle précise aussi que 80 % des investissements ferroviaires bénéficient à des entreprises françaises. "Ce chantier s'appuiera sur l'expertise de la Société du Grand Paris" aux côtés de la SNCF, dit-elle. Les discussions avec les exécutifs locaux concernés débuteront dès le mois de mars. Ces questions seront "portées au parlement", précise Elisabeth Borne.

Un plan qui doit "bénéficier à tous les Français" promet la Première ministre, "où qu'ils vivent, des petites communes jusqu'aux grandes métropoles". Elle assure aussi que le "renouveau des petites lignes" de train sera également une partie importante de ce plan. La décarbonation du transport des marchandises est aussi un axe majeur selon Elisabeth Borne qui promet de travailler non seulement sur la modernisation du réseau ferré, mais aussi sur "des investissements pour la régénération du réseau fluvial, pour la modernisation des grands ports et en facilitant les connexions entre les différents réseaux."

Pour financer ce plan, Elisabeth Borne assure que des discussions seront engagées avec les collectivités. "Nous souhaitons également mettre à contribution les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre comme l'aérien et ceux qui dégagent des profits importants comme les sociétés d'autoroute", assure Elisabeth Borne.

Des aides pour réduire l'utilisation des voitures polluantes

"Pour décarboner les transports, nous devons offrir des alternatives à l'usage de la voiture individuelle", assure Elisabeth Borne. Elle promet de ne pas "pénaliser ni oublier" ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leurs voitures, mais "le COI nous invite à réinterroger chaque projet d'extension routier, nous le ferons", dit-elle. "Certains projets sont attendus depuis longtemps, je le mesure. Ce travail de priorisation sera mené avec objectivité et transparence", promet-elle, tout en ajoutant que la qualité du réseau routier restera une priorité. "Nous renforcerons nos investissements pour mieux entretenir et moderniser notre réseau routier national", dit Elisabeth Borne.

Pour inciter les Français a acheter des véhicules propres, la Première ministre reparle notamment de la prolongation de la prime à la conversion et de l'augmentation du bonus écologique. Sur la mise en œuvre d'un dispositif de location de longue durée à moins de 100 euros par mois, "nous y travaillons", assure-t-elle. "Les personnes éligibles pourront, à compter de l'automne réserver leur véhicule qui leur sera livré en 2024", détaille Elisabeth Borne. Concernant le déploiement des bornes de recharge, "le cap des 100.000 dans l'espace public sera franchi d'ici la fin du premier semestre."

Les déplacements dits "doux" comme le vélo seront également développés selon la Première ministre. "Un comité interministériel se réunira le mois prochain pour assurer le suivi du plan présenté en septembre dernier et nous maintiendrons l'ambition de ce plan sur les prochaines années", détaille-t-elle. Ce plan, mis en place par le gouvernement doit "permettre à chacun d'avoir des transports propres, adaptés à sa situation", assure Elisabeth Borne. Un plan élaboré en partenariat avec les élus locaux, les régions et les collectivités.

Un plan salué

Ces 100 milliards d'euros correspondent à l'estimation des besoins lancée par le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou. Jeudi 23 février, la compagnie ferroviaire a annoncé un bénéfice record de 2,4 milliards d'euros en 2022. "Un investissement historique pour nos transports! Une contribution centrale à la transition écologique. Un effort essentiel pour le réseau ferroviaire. Nous sommes à la hauteur et au rendez-vous", a réagi le ministre des Transports Clément Beaune, sur Twitter.

Des annonces saluées aussi par l'association de lutte contre le réchauffement climatique, Réseau Action Climat. "Les cris d'alerte sur l'état de notre réseau ferroviaire semblent enfin avoir été entendus ! 100 milliards d’euros devront permettre d'améliorer l'offre de train du quotidien, condition indispensable pour baisser les émissions de GES dans le secteur des transports", ont écrit ses responsables sur Twitter.