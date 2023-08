Plan de table, ambiance... Dans les coulisses des12 heures de discussions entre Macron et les chefs de partis

Des litres d'eau, deux pauses et quelques informations confidentielles. Pendant plus de 12 heures, les 16 participants aux "rencontres de Saint-Denis" ont échangé sur les institutions françaises, les relations internationales et l'autorité de l'État, dans le huis clos de la Maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis mercredi. L e président en est ressorti "très satisfait". Les chefs de partis bien plus circonspects. On vous raconte les coulisses.

Faure à côté de Bardella

France Inter a pu reconstituer le plan de table, une table ovale. Emmanuel Macron était entouré de sa Première ministre Élisabeth Borne et de son ancien Premier ministre Édouard Philippe, désormais chef de file de son parti Horizons. En face, le président du Sénat, Gérard Larcher, était assis à côté de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et du président Conseil économique, social et environnemental, Thierry Beaudet.

Les responsables de partis étaient dispatchés d'un bout à l'autre de la table. Le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, et celui du Rassemblement national, Jordan Bardella, se sont ainsi retrouvés l'un à côté de l'autre pendant les 12 heures de discussion..

Le plan de table lors des "rencontres de Saint-Denis". © Radio France

Des litres d'eau et deux cartes

De 15 heures mercredi à 3h30 jeudi, les 16 participants ont tourné au café et à l'eau gazeuse, servie en continue par les huissiers. Au menu du repas, un dîner sobre : saumon en entrée, volaille et petits légumes en plat, fromage et assiette de fruits rouges en dessert.

La réunion a été studieuse, chacun des participants prenant des notes, notamment le Président, qui a noirci la moitié de son carnet. Il avait également ramené deux cartes, l'une sur l'Afrique, l'autre sur l'Ukraine. Le chef de l'État a aussi glissé quelques informations confidentielles.

Une prise de parole forte de Marine Tondelier sur le climat

Il n'y a pas eu d'esclandres, "rien à voir avec les coups de gueule de l'hémicycle et les effets de manche", dit l'un des participants. "À huis clos, ça change tout et c'est rassurant de voir qu'on arrive à se parler", poursuit-il. Un moment particulier d'engagement toutefois, lorsque Marine Tondelier, patronne des Verts, s'est agacée de l'absence de l'urgence climatique dans les débats.

Il y a eu des tutoiements entre chefs de partis, quelques éclats de rire même, notamment quand Emmanuel Macron a raconté que le "préférendum" sortait tout droit de la tête d’Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, et non de la sienne. "Je ne sais pas ce que c'est", a souligné le chef de l'État, qui a fait tomber la veste mais pas la cravate, d'après un participant.

Deux pauses d'une dizaine de minutes seulement ont eu lieu, dans la salle d’à côté. Pendant ces pauses, Emmanuel Macron appelait l'Élysée pour faire des comptes-rendus. Le premier vers 19h30 pour débriefer les discussions sur les relations internationales. Le deuxième vers minuit, sur les institutions. Le compte-rendu final des discussions devrait être envoyé vite aux participants, qui pourront l'amender.