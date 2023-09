Planification écologique : les anciens de la Convention citoyenne pour le climat sceptiques

Dans la bibliothèques à l'entrée de son appartement parisien Sylvain Burquier, ancien membre de la Convention citoyenne pour le climat , conserve précieusement la synthèse remise au gouvernement il y a un peu plus de trois ans. Un gros pavé de plusieurs centaines de pages. "À l'Élysée ils ont dû caler une table avec, mais ils peuvent toujours s'en servir si besoin", raille ce responsable marketing. À l'occasion de la présentation de la planification écologique ce lundi 25 septembre, Sylvain Burquier appelle l'exécutif à ressusciter certaines des 149 propositions de la Convention, celles qui ont édulcorées ou enterrées.

110 km/h sur l'autoroute?

"Réduire la TVA sur le train par exemple, c'est une mesure très populaire qui peut inciter plein de gens à prendre le train, explique-t-il. Les 110km/h sur l'autoroute, aussi, qui ont fait leurs preuves partout en Europe et permettent une baisse immédiate des émissions. Il y a également des mesures un peu plus draconiennes sur la publicité, l'éclairage public ou l'artificialisation des sols... mais là, il va falloir taper dans le portefeuille des lobbys, dont ça va être plus compliqué".

Publicité

Sur ce dernier point, Sylvain Burquier n'a pas beaucoup d'espoir, il est par avance, déçu : "Le terme de planification est très ronflant, mais ça ne suffira clairement pas par rapport à la catastrophe en devenir." L'ancien membre de la Convention citoyenne attend aussi des contraintes pour les entreprises et le secteur de l'aérien, pour les forcer à devenir plus respectueux de l'environnement.

Assumer l'impopularité de certaines mesures

Un avis partagé par Matthieu Sanchez, agent territoriale, habitant de Seine-et-Marne. Il a lui aussi participé à la Convention citoyenne. "Je pense qu'il faut tout de même laisser une chance à cette planification", relativise-t-il, sans pour autant déborder d'enthousiasme. Lui, attend surtout qu'Emmanuel Macron assume "l'impopularité" de certaines mesures : "Il a été capable de le faire pour la réforme des retraites, il va falloir aussi le faire pour cette planification."

Matthieu Sanchez suivra donc de près les annonces d'Emmanuel Macron... Et leur mise en application. Il promet de rester attentif dans les mois qui arrivent sur la "mise en œuvre concrète" de la planification. "Les annonces, c'est une chose, mais l'application va être intéressante. Il ne faut pas reculer à la première difficulté", ajoute-t-il avant d'espérer, lui aussi, le retour de certaines propositions de la Convention citoyenne, dont la création d'un crime d'écocide, qui lui tient particulièrement à cœu