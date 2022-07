Plastiques : une étude pointe la présence de microparticules dans les bouteilles d’eau de plusieurs marques

Peut-on trouver de minuscules résidus de plastique dans les bouteilles d’eau que nous achetons dans la grande distribution ? Pour le savoir, l’association Agir pour l’environnement a acheté neuf bouteilles en magasin, et a demandé au laboratoire breton Labocéa d’analyser son contenu. Parmi les marques choisies, il y a la Cristaline, Evian, Vittel, Volvic, Montclar, Perrier et Badoit, en petit format (33 cl) et en grand (1,5 litres).

Une bouteille destinée aux enfants avec beaucoup de plastique

Parmi les neuf bouteilles d'eau minérale analysées, sept contiennent des micro-plastiques (particules de moins de cinq millimètres) dans des quantités très variables. Par exemple, la "Vittel kids", la bouteille d’eau plate de 33 cl destinée aux enfants, contient beaucoup de micro-plastique. "C’est phénoménale" souffle Magali Ringoot, coordinatrice des campagnes pour l’association Agir pour l'environnement. "On pense que la contamination vient du capuchon" explique-t-elle, "c’est un capuchon spécial destiné aux enfants. On pense que c’est au moment de l‘ouverture que se détache des petits micro-débris de plastique."

À l'inverse, on ne retrouve aucun micro-plastique dans l'eau de Volvic ou l'eau de source Montclar. Avec ces nouvelles données, Magali Ringoot compte alerter une fois de plus sur la présence de ce plastique dans l'eau minérale : "Nous ingérons du plastique sans le savoir. À priori, la contamination provient de l’emballage, que ce soit de la bouteille, du bouchon ou du capuchon. Le plastique n’a rien à faire dans l’eau embouteillée. On ne sait pas si la dose à une importance."

L’eau en bouteille "pure", un trompe l’œil

"Les additifs sont soumis au secret industriel donc on ne sait pas exactement à quel cocktails chimiques nous sommes exposés" poursuit la coordinatrice des campagnes pour l’association Agir pour l'environnement. "Surtout quand on nous la présente comme une eau pure, on nous la vend très chère, 300 fois plus cher que l’eau du robinet, en moyenne." Nathalie Gontard, spécialiste du sujet à l'INRAE, renchérit : "On achète l’eau, on l’a pense pure, meilleure pour notre santé, meilleure pour nos enfants. Mais on s’aperçoit que non."

Le plastique du bouchon ou de la bouteille peut en effet se fragmenter en micro-débris avant de se répandre dans l'eau analyse Nathalie Gontard de l’Institut national de la recherche agronomique) : "Le plastique se dégrade inexorablement et ça commence avant même que l’eau ne soit consommée. On savait qu’il se dégradait ensuite, une fois que la bouteille est utilisée. On remet le doigt dessus en disant que cela commence aussi pendant la consommation."

"Arrêter d'acheter de l'eau en bouteille"

Cette étude, "c’est une confirmation plus qu’une découverte, mais elle est très frappante et marquante" affirme Nathalie Gontard, "on le savait depuis longtemps". "On n’a juste pas envie de le regarder en face." Selon cette spécialiste, il faut utiliser le plastique "avec parcimonie car à chaque fois qu’on l’utilise, on s’expose nous et notre environnement." Pour Nathalie Gontard, "il faut arrêter d’acheter de l’eau dans des bouteilles en plastique" , et prendre en priorité "des bouteilles en verre, utiliser l’eau du robinet. Il faut changer nos façons de faire."

Selon cette scientifique, il serait intéressant d'aller encore plus loin et d'analyser les nanoplastiques contenus dans l'eau minérale, ces particules encore plus petites. En 2018, d'autres études scientifiques prouvaient déjà la présence de micro-plastiques dans l'eau en bouteille de nombreuses marques du monde entier. Plus de 90% des échantillons d’eau étaient contaminés.