Plus de 1,1 million de tortues marines tuées illégalement ces 30 dernières années, selon une étude

Au cours de ces 30 dernières années, plus de 1,1 million de tortues marines ont été tuées illégalement, révèle une étude parue mercredi dans "Global Change Biology" et relayée par le journal britannique The Guardian . Ces dix dernières années, 44.000 tortues ont été tuées et exploitées. L'un des principaux auteurs de l'étude, le chercheur de l'Arizona State University Jesse Senko, reconnaît que ces chiffres sont "certainement sous-estimés car il est tout simplement très difficile d'évaluer tout type d'activité illégale".

Un commerce illégal mais qui rapporte gros

Les lois pour protéger les tortues s'avèrent inefficaces contre le braconnage, notamment en Asie du Sud-Est et à Madagascar, où la chasse aux tortues est très développée. Le Vietnam est l'un des principaux points de départ des trafics, la Chine et le Japon les plus gros destinataires, à cause de leur marché. D'après l'ONU, le trafic de tortues est un marché estimé à 23 milliards de dollars par an. Ce commerce est illégal.

Les tortues de mer sont chassées et tuées pour plusieurs raisons : elles sont mangées par l'Homme, utilisées en médecine traditionnelle, mais aussi vendues comme décorations et bijoux également*. "Dans plusieurs cultures, avoir une tortue en peluche dans votre maison peut être un symbole de statut"* regrette le chercheur Jesse Senko.

Des tortues en danger d’extinction

Pour mener leur étude, les chercheurs ont épluché plus de 200 articles scientifiques et des rapports d'associations de protection de l'environnement. Ils ont aussi occulté des tortues tuées illégalement. Les tortues imbriquées et les tortues vertes sont les espèces les plus braconnées. Si les premières, en danger critique d'extinction, sont recherchées pour la beauté de leurs coquilles, les secondes, les tortues vertes, sont "considérées comme les plus délicieuses, c'est celles qui ont la viande, cette pulpe, que les gens aiment le plus manger" affirme au Guardian Roderic Mast , président de l'Oceanic Society, qui n'a pas participé à l'étude.

Un trafic qui chute

L'étude révèle un autre chiffre, un peu plus optimiste : l'exploitation illégale des tortues marines a diminué de 28 % au cours des dix dernières années, et à "quelques exceptions près, se produit principalement dans des populations de tortues marines importantes, stables et génétiquement diverses" note le rapport. D’après Kayla Burgher, co-auteur de l'étude : "Le déclin au cours de la dernière décennie pourrait être dû à une législation de protection accrue et à des efforts de conservation accrus, associés à une prise de conscience accrue du problème ou à l'évolution des normes et traditions locales".

Une autre étude publié en 2018 dans la revue Global Change Biology , avait relevé la présence de microplastiques dans l'organisme de tortues marines. Des chercheurs britanniques avait réalisé l'autopsie d'une centaine de tortues mortes et avaient identifié 800 particules plastiques de moins de cinq millimètres de long dans leur intestin.