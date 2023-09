Plus de huit automobilistes sur dix sont seuls dans leur voiture le matin, selon une étude

Alors que l’objectif affirmé par le gouvernement est d’atteindre en moyenne 1,75 personne par voiture, les automobilistes français sont encore loin du compte, selon le gestionnaire d’autoroutes Vinci, qui a publié ce mardi une étude sur "l’autosolisme", néologisme désignant le fait d’être seul dans sa voiture, pour la quatrième année consécutive.

L’entreprise a mesuré, grâce à des caméras et d’un comptage par intelligence artificielle, le remplissage des voitures aux abords de dix métropoles françaises, en mai et juin dernier entre 7h et 10h du matin. Au total, plus de 500.000 véhicules ont été inclus dans l’étude, et il en ressort que dans 83,3% d’entre eux, les conducteurs "étaient seuls à bord de leur véhicule" selon l’étude.

Un pic aux alentours de 8 heures

"Malgré un intérêt croissant des Français pour le covoiturage, les trajets domicile-travail s’effectuent encore beaucoup trop souvent en solitaire", note Vinci. Il y a en effet une légère baisse par rapport à la dernière mesure, faite à l’automne 2022 , qui constatait que 85% des automobilistes étaient seuls dans leur voiture. La moyenne est ainsi de 1,26 personne par véhicule, contre 1,24 à l’automne 2022.

Dans le détail, le pic de "l’autosolisme" se fait aux alentours de 8h (87%) et baisse après 9h, pour atteindre 78% à 10h. L’enquête note aussi que le covoiturage est plus important le vendredi que les autres jours de la semaine. "Autrement dit, lorsque les déplacements sont effectués pour d’autres motifs que les trajets domicile-travail, le covoiturage est plus important", affirme le rapport de Vinci.

L'Île-de-France et Lyon parmi les bons élèves

Sur les 18 axes inclus dans l’étude, celui où le taux "d’autosolisme" est le plus bas est l’autoroute A10 en Île-de-France, où seules 74,5% des voitures roulent avec une seule personne à bord – un chiffre en recul par rapport à 2022. La meilleure baisse sur un an est enregistrée sur l’autoroute A7 au sud de Lyon, où il y a eu 11,1% de baisse des voitures avec une seule personne à bord par rapport à l’an dernier.

À l’inverse, c’est à Marseille sur l’A7 et l’A50, et à Nantes sur l’A11, que le taux est le plus haut, avec plus de 95% de voitures dans cette situation. Quatre autres autoroutes de la métropole de Marseille-Aix-Provence ont été mesurées avec des taux de plus 93% mais pas incluses dans la moyenne nationale.

Pour le gouvernement, l’objectif à atteindre est de 196 000 trajets en covoiturage par jour, alors qu’il y en a 23 000 environ par jour en 2023. En décembre dernier, une prime de 100 euros avait été annoncée pour les automobilistes se mettant au covoiturage.