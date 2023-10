Plus de 95% des NFT ne valent plus rien : de l'effet de mode à la décadence

Il y a deux ans, ce nouveau format numérique émergeait : le NFT, pour "Non-fungible token" (ou en français, "Jeton non fongible") : un fichier ultra-sécurisé, faisant office de certificat d'authenticité pour un objet numérique, rendant unique ce qui par essence est multipliable, comme une image ou une vidéo sur le web. Désormais, selon une étude publiée par le site DappGambl spécialisé dans le marché des cryptomonnaies, le monde des NFT ne vaut aujourd'hui plus grand chose.

Le site a passé en revue plus de 73.000 collections de NFT, et il en ressort que plus de 69.000 "ont une capitalisation de 0 Ether", la cryptomonnaie utilisée dans ce secteur. "Cette statistique signifie que 95% des gens qui possèdent des collections de NFT ont actuellement des investissements sans aucune valeur", affirme le rapport, qui en profite pour souligner "la nature extrêmement risquée du marché des NFT".

Et sur les 8.850 collections de NFT les plus importantes, 1.614 (soit 18%) ne valent vrament plus rien, et 3.643 ont une valeur totale entre 100 et 200 dollars. Mais au final, le prix le plus répandu aujourd'hui pour un NFT (dans 41% des cas) fluctue entre 5 et 100 dollars, pas plus.

Une émergence éclair

Fin 2021 et début 2022, les NFT ont connu une ascension fulgurante et plutôt irrésistible, portée par des ventes record qui lui ont donné non seulement une crédibilité sur les marchés mais aussi une visibilité médiatique : en mars 2021, l'une des premières ventes est celle du premier tweet de l'histoire, signé Jack Dorsey (le fondateur de Twitter) et vendu 2,9 millions de dollars.

Un autre cap est passé lorsque le NFT déboule en grande pompe dans le monde de l'art : lors d'une vente aux enchères en mars 2021 également, la maison de vente Christie's vend une fresque composée de 5000 dessins de l'artiste Beeple, sous la forme d'un NFT. Une oeuvre vendue... 69 millions de dollars, pour un fichier JPEG et surtout son certificat stipulant que même si la fresque peut être dupliquée, partagée, à l'infini (car c'est un simple fichier image), elle n'a qu'un seul propriétaire. C'est à partir de ce moment que le monde numérique commence à se pencher sérieusement sur les NFT.

Des NFT tous azimuts

Résultat : entre mi-2021 et début 2022, tout le monde se met aux NFT . Le monde de l'art s'en empare pour rendre commercialisable ce qui peut l'être, comme des scènes de films découpées à l'unité – comme des scènes coupées de "Pulp Fiction", de Tarantino . L'univers du jeu vidéo y voit une aubaine pour commercialiser des objets en "série limitée" dans ses jeux – là aussi, l'idée est de penser les objets virtuels comme ayant un nombre fini d'exemplaires.

Mais cela va bien plus loin : en février 2022, le fils de John Lennon vend des guitares de son père... en NFT . L'objet reste bien au chaud chez Julian Lennon, seul le certificat de propriété est à vendre. Certains groupes mettent en vente des chansons sous cette forme également, et la marque Nike associe des NFT à ses chaussures.

Des entreprises, comme la start-up française Sorare, capitalisent sur ce business en dématérialisant le concept des vignettes à collectionner dont le niveau de rareté varie. Et des institutions qui n'ont rien à voir s'y mettent aussi, comme la salle de concert parisienne l'Olympia qui crée une série de NFT à la sauce "pochette cadeau", des objets achetés à l'aveugle dont seulement l'un contient un billet à vie pour la salle de spectacle.

Les premières limites dès début 2022

Car à ce moment-là, le NFT bénéficie d'un double effet d'entraînement : d'une part, celui des cryptomonnaies et de la blockchain, le registre de transaction ultra-sécurisé sur lequel il se base. D'autre part, l'émergence du concept de métavers sur lequel des entreprises comme Facebook, qui se renomme Meta, mise beaucoup. Metavers et NFT vont ensemble : s'il devient possible de faire du shopping dans un monde virtuel, le NFT introduit la notion capitale pour le modèle économique de rareté voire de modèles uniques.

Les premières limites du modèle, c'est à ce moment qu'elles arrivent. La plateforme OpenSea, qui s'était imposée comme l'un des leaders de la vente et de l'achat de NFT, se tire une balle dans le pied pour la bonne cause : elle a repéré que 80% des NFT créés gratuitement étaient en réalité de la contrefaçon , souvent des images dont les auteurs n'ont pas les droits ou du spam. Elle suspend ainsi la possibilité de créer des NFT facilement et gratuitement, ce qui met un premier coup au marché.

Un marché dégonflé

En même temps que le métavers stagne, devancé par les recherches sur l'intelligence artificielle , et que le marché des cryptomonnaies connaît une crise sans précédent, la valeur des NFT diminue autant que l'intérêt que le public leur accorde . En août dernier, le marché du NFT s'était déjà dégonflé, passant de trois milliards d'échanges à moins de dix millions en quatre mois à peine. La bulle spéculative n'a pas tenu plus de deux ans.

Depuis, le marché semble s'éteindre à petits feux, et semble ne subsister que dans le milieu de l'art contemporain, où quelques collections se sont constituées, notamment en France au Centre Pompidou . Si l'oeuvre de Beeple est passée dans le circuit de l'art contemporain et de son marché, le premier tweet de Jack Dorsey, créateur de Twitter, ne veut désormais plus que quelques dizaines de dollars. Déjà, l'an dernier, sa valeur avait plongé à "seulement" 12.000 dollars. Et désormais, il a du mal à se vendre à chaque transaction.

Impact énergétique négatif

Ainsi, moins de 1% des NFT examinés sont valorisés au-delà de 6.000 dollars (autour de 5.650 euros). "Les NFT ont eu un essor rapide et se sont effondrés. Très fort. Nous sommes désormais dans un marché à la baisse, où de nombreux projets se battent pour trouver des gens prêts à suivre un marché où toutes les prévisions sont pessimistes" explique le rapport.

Celui-ci se penche également sur l'impact énergétique des NFT : l'étude souligne que près de 196.000 NFT sont sans propriétaire ni marché, et que ces NFT "dans la nature" ont nécessité plus 27 millions de kilowatt heure, soit une émission de 16.000 tonnes de CO2. "Ceux qui recherchent avant tout des gains rapides, sans vraie valeur ajoutée, pourraient finir par créer des coûts environnementaux inutiles", affirme le rapport.