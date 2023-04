Plus de la moitié des Français ont diminué leur consommation de viande ces dernières années, selon une étude

À quelques jours de l'examen à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi portant sur l'alimentation,

Harris Interactive et le Réseau Action Climat publient leur baromètre de la consommation de viande des Français et les attentes de ceux-ci vis-à-vis des pouvoirs publics. Si en 2021 déjà, "près de la moitié des Français avaient le sentiment de consommer moins de viande depuis quelques années", cette tendance "se renforce" aujourd'hui, constate cette étude, réalisée du 10 au 14 mars auprès d’un échantillon de 1 078 personnes.

En effet, 57% des interrogés déclarent "qu’ils ont diminué leur consommation de viande dans les dernières années", notamment les femmes et les plus âgés. Soit une hausse de 9 points par rapport à 2021. Mais ce n'est pas tout : 39% des Français estiment que dans les trois années à venir, ils diminueront leur consommation de viande. Là aussi, cela représente une augmentation de 9 points depuis le précédent sondage.

La consommation quotidienne de viande en baisse

Si on regarde le baromètre dans le détail, 97% des personnes interrogées indiquent consommer de la viande "au moins de temps en temps". Mais la consommation quotidienne (27% du panel) apparaît en baisse de 6 points par rapport à 2021, au profit d’une consommation plus hebdomadaire qui concerne ainsi la majorité de la population française.

Selon les résultats du sondage, "les plus gros consommateurs, c'est-à-dire ceux qui en mangent au moins une fois par jour, sont à retrouver chez les hommes, les plus jeunes (18-24 ans) et les parents. Les consommateurs plus modérés, quelques fois par semaine ou moins souvent, sont davantage des Français de 50 ans ou plus."

45% des Français mangent moins de viande pour des raisons écologiques

S’ils estiment en majorité que manger de la viande au moins une fois par semaine est nécessaire, les Français interrogés sont aujourd’hui 40% à considérer qu’il faudrait en manger tous les jours. "Tous s’accordent à dire que limiter sa consommation de viande a un impact sur l’environnement (81%) comme sur leur santé (77%). Si la volonté de faire des économies arrive en tête des raisons à ce souhait de baisser sa consommation (53% des répondants), 45% des Français expliquent leur choix pour des raisons écologiques (en hausse de 6 points par rapport à 2021)."

Toujours d'après le sondage, les légumes secs bénéficient d’une excellente image auprès des Français et sont ainsi la source de protéines vers laquelle 80% des Français se tourneraient dans le cadre de la réduction de leur consommation de viande. L’obligation pour les cantines scolaires de proposer une option végétarienne quotidienne ou deux menus végétariens par semaine suscite l’adhésion de 81% des Français. Ce score s’élève même à 85% au sein des catégories populaires.

83% aimeraient davantage de viande labellisée bio en supermarché

En ce qui concerne l’agriculture, 85% des Français attendent des mesures visant à limiter la présence des élevages intensifs, tandis que le soutien par l’État des élevages durables est souhaité par 90% des interrogés. Ces derniers souhaitent également que les pouvoirs publics encadrent davantage les entreprises du secteur alimentaire : 83% sont favorables à l’interdiction de la publicité pour les produits alimentaires les plus nocifs pour la santé et la planète, dont la viande issue d’élevages intensifs. L’étiquetage environnemental sur les emballages des produits alimentaires, qui indique les impacts écologiques et le mode d’élevage, est quant à lui attendu par 87% des répondants.

Les Français souhaitent aussi un changement en profondeur des pratiques des supermarchés :

88% attendent que les enseignes baissent leur marge sur les produits biologiques ;

82% sont pour la fin de la commercialisation des viandes issues des élevages les plus intensifs ;

83% aimeraient que davantage de viande labellisée biologique soit proposée dans les rayons.

"Il y a un très gros décalage entre les attentes des Français et ce que fait le gouvernement"

Fort de ces différents constats, Benoit Granier, responsable alimentation au sein du Réseau Action Climat, attend désormais des actions de l'État. "Il y a un très gros décalage entre les attentes des Français et de la société civile et avec ce que fait le gouvernement ces dernières semaines et ces derniers mois".

Contacté par France Inter, Benoit Granier tient à donner des exemples. "En commission parlementaire, vous avez eu la suppression par la majorité parlementaire d'amendements qui visent à mettre en place une option végétarienne quotidienne dans les cantines scolaires. Sur une autre proposition de loi, il y avait des amendements pour interdire la publicité pour les produits mauvais pour la santé. Cela a été rejeté les deux fois. Pourtant il y a de très fortes attentes des Français pour des politiques publiques qui soient ambitieuses, pour une alimentation durable et même souvent pour des politiques publiques contraignantes."

Le gouvernement travaille en ce moment sur le futur "éco-score", qui sera prêt en 2024. En revanche, pas question de limiter la publicité pour la viande industrielle. De leur côté, 39 associations, y compris de consommateurs, de patients, de nutritionnistes, ont publié une note pour le gouvernement. Ils veulent influer sur la future stratégie nationale pour l'alimentation prévue pour juillet prochain.