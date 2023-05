Plus de la moitié des garçons de 12-13 ans se rendent sur des sites porno au moins une fois par mois

L'an dernier, environ 2,3 millions de mineurs se sont rendus chaque mois sur un site pornographique. C'est l'un des principaux chiffres à retenir d'une étude publiée jeudi et menée en 2022 par l'Arcom, ex-CSA, avec Médiamétrie, sur la fréquentation des sites "adultes" par les mineurs. La part des mineurs fréquentant des sites porno a progressé de neuf points en cinq ans : de 19% fin 2017, elle est passée à 28% fin 2022.

Chaque jour, près d'un mineur sur dix se rend sur des sites porno

Les sites pornographiques, d'après l'étude, sont consultés chaque mois en France par plus de 19 millions de personnes, soit 36% des internautes. Parmi eux, quasiment un tiers sont des mineurs. Ce volume est en forte augmentation depuis 2017 (+36%, soit 600.000 jeunes). Quotidiennement, près d’un mineur sur dix se rend sur ces plateformes pour adultes.

On apprend également que chez les 12-13 ans, plus de la moitié des garçons (51%) se rendent sur des sites pour adultes en moyenne chaque mois, contre 31% pour les filles. La fréquentation des adolescentes est très inférieure et l’écart relatif avec les garçons s’accroit avec l’âge.

Pornhub est le site le plus consulté par les mineurs

Si les visiteurs adultes de ces sites pornographiques y passent en moyenne près de 2h par mois et 16 minutes par jour, les mineurs eux y consacrent en moyenne 50 minutes par mois et 7 minutes par jours. Les trois quarts des mineurs concernés les consultent depuis un mobile et non un ordinateur.

Les mineurs privilégient largement le site Pornhub. En décembre 2022 par exemple, il a été consulté par 1,4 million d'entre eux. Les mineurs représentent 12% de l’audience des sites pour adultes et 17% de l’audience de Pornhub. Les autres sites sont beaucoup moins fréquentés, y compris par les mineurs.

Des sites porno très facilement accessibles pour les mineurs

Les sites pornographiques sont depuis plusieurs années critiqués pour le manque de contrôle de l'âge et la facilité avec laquelle un mineur peut y avoir accès. Des jeunes de 15 ans rencontrés par France Inter devant un lycée parisien le confirme : le porno est "beaucoup trop accessible" aux mineurs, selon l'un d'eux. "Un bouton à cliquer en navigation privée. Ni-vu ni-connu, le tour est joué", regrette-t-il, confessant avoir cessé de consommer du porno pour se consacrer "au sport et aux études". Un autre lycéen le reconnaît : "Un jour, vers 8 ou 9 ans, tard le soir, je m'ennuyais et je suis tombé accidentellement sur une image choquante. Encore aujourd'hui, j'ai cette image en tête. Ça marque."

Contacté par France Inter, Charlotte Caubel, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse explique que si les sites le voulaient, ils pourraient limiter l'accès aux mineurs. "Pornhub a développé 'Pass Trust', un outil spécifique pour la Louisiane, qui impose la vérification de l'âge via le permis de conduire. Il y a une panoplie de solutions d'authentification, via la carte bancaire ou grâce au système "GreenBadg", développé par une startup marseillaise." Pour la ministre, "c'est une question de volonté" mais "commercialement, ces plateformes n'ont aucun intérêt à interdire leur flux au mineur, car ce qu'elles vendent, c'est précisément du flux".

Un projet de loi sur le numérique a été présenté début mai en Conseil des ministres et prévoit notamment de restreindre de manière effective l'accès des mineurs aux sites pornographiques. Le ministre chargé de la Transition numérique veut se battre contre les "mercenaires cupides et irresponsables" qui propagent sans limite les contenus pornographiques sur Internet. Son plan d'attaque se résume en deux étapes : imposer aux sites pornographiques de vérifier l'âge de leurs utilisateurs et si ce n'est pas le cas, donner le pouvoir à l'Arcom d'ordonner, sans le concours d'un juge, le blocage et le déréférencement de ces sites sur les moteurs de recherche.