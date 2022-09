Plus de pouvoir d'achat, moins d'émissions de CO2 : ce que l'on gagne en ralentissant sur autoroute

Environ 125 euros d'économie par ménage chaque année : c'est le calcul que fait Asterès dans sa dernière note. Le cabinet de conseil rappelle que les ménages français "dépensent en moyenne 500 euros par an en consommation de carburant sur autoroute" (qui représentent 31 % des distances parcourues chaque année). Or en diminuant la vitesse de 130 à 110 km/h sur autoroute, on économise en moyenne 25 % de carburant. Et donc d'euros, surtout dans une période où l'essence coûte cher.

Sur les routes à double sens de circulation, une limitation de 80 km/h permettrait elle de réduire sa facture de carburant de 5 %. Soit, pour une consommation moyenne annuelle de 456 euros par personne, une économie de 24 euros par an. Nettement moins que pour l'autoroute, mais c'est toujours ça de pris.

(Un peu) moins rapide mais (nettement) moins polluant

C'est l'autre argument en faveur de la baisse de la vitesse à 110 km/h : la baisse des émissions de CO2. Plus vous roulez vite, plus votre véhicule doit lutter contre les éléments (la résistance de l'air, notamment). Or, en passant de 130 à 110, on utilise moins d'énergie pour progresser : 23 % précisément, donc près d'un quart d'émissions de CO2 en moins.

Attention toutefois, cette baisse des émissions dépend de nombreux autres facteurs : l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) notait ainsi en 2014 que le comportement du conducteur ou le type de route peuvent augmenter les émissions de CO2, même avec une vitesse plus basse. C'est le cas par exemple si le conducteur change régulièrement de vitesse : des accélérations plus fréquentes, ce sont des émissions plus importantes.

De plus, il n'y a évidemment pas de bénéfice (environnemental) sans quelques sacrifices (pratiques). Et la plus évidente, c'est la perte de vitesse et donc une augmentation des temps de trajet. Mais l'avantage de rouler plus vite est très relatif, surtout pour les trajets courts. Par exemple, sur un trajet de 10 kilomètres, on gagne moins d'une minute en roulant à 130 au lieu de 110 km/h. L'écart reste très réduit pour un trajet de 50 km (4 minutes de gagnées) ou même de 100 km (8 minutes de différence).

Il faut vraiment de longs trajets pour arriver à une différence notable : 40 minutes de plus pour faire 500 km à 110 km/h au lieu de 130 (en supposant que la vitesse soit constante), soit la distance entre Paris et La Rochelle : pas vraiment le trajet quotidien du conducteur français moyen.

Enfin, il reste l'argument de la sécurité : l'expérience montre que, s'ils restent imprévisibles quelle que soit la vitesse, les accidents sont d'autant plus graves que la vitesse des véhicules en cause était élevée, avec un effet exponentiel. Pour la Sécurité routière, la vitesse est "responsable de 27 % des morts sur les routes" : "La violence d’un choc est démultipliée par rapport à la vitesse. Ainsi, la violence d’un choc à 130km/h est deux fois plus importante que pour un choc à 110km/h, alors que la vitesse n’a augmenté que de 20km/h."