Plus de quatre Français sur dix ont l'impression que les impôts ont augmenté

Selon une large consultation publique, dont les résultats ont été publiés par le gouvernement ce mardi, plus de quatre contribuables français sur dix (41%) ont le sentiment que les impôts ont augmenté ces cinq dernières années. Une perception, qui, bien qu'elle reste importante, est en recul depuis quelques années. Au contraire, 29% des personnes interrogées pensent que les impôts ont baissé, et 23% qu'ils sont restés stables.

La consultation "En avoir pour mes impôts" était en ligne depuis le 25 avril pour permettre aux contribuables de "s'exprimer sur l'utilisation qui est faite de l'argent public", assurait le ministère des Comptes publics.

Près de 80% des répondants pensent que l'argent est mal utilisé

"La perception d'impôts en hausse a nettement reculé depuis quelques années", avec 74% des contribuables qui estimaient qu'ils avaient augmenté en 2016, précise le gouvernement, qui fait valoir de son côté une baisse continue de la fiscalité pesant sur les particuliers. Un chiffre à relativiser, puisque parmi les 484.448 personnes ayant participé à la consultation, on constate une forte surreprésentation de redevables de l'impôt sur le revenu, qui représentent 86% des répondants, alors que seuls 44% des ménages l'acquittent.

Le consentement à l'impôt est lui élevé, puisque 88% des répondants sont d'accord pour dire que "payer ses impôts est un acte citoyen". En revanche, 78% d'entre eux considèrent que l'argent prélevé est mal utilisé. Pour ces répondants, il faudrait privilégier les postes de dépense pour la santé, l'éducation nationale, l'environnement ou encore la sécurité et la justice. Le gouvernement relève également que les retraites, qui sont le premier objet des dépenses, ne sont citées "que par un cinquième des déclarants".

Les postes budgétaires à privilégier selon les contribuables interrogés.

Dépenser plus pour la santé, l'école et l'écologie

"Il y a un message clair qui nous est adressé par les Français : la santé et l'école sont des sanctuaires, et l'écologie doit être considérée comme un ministère régalien: chacune de ces priorités aura une traduction concrète dans le budget", a déclaré le ministre délégué aux Comptes publics Gabriel Attal, à la suite de la publication des résultats de la consultation. Enfin, plus de quatre contribuables sur cinq (81%) "ont le sentiment d'être mal informés sur l'utilisation des impôts".

Pour Gabriel Attal, "les Français nous demandent aussi clairement de faire bouger notre modèle social". "C'est ce que nous faisons avec la réforme de l'assurance-chômage qui met l'accent sur la reprise du travail plutôt que l'inactivité", poursuit-il. Depuis le 1er février, la durée d'indemnisation des chômeurs a été réduite de 25%.