"Plus jamais ça" : des milliers de personnes réunies à Nanterre pour la marche en hommage à Nahel

Les mots "Justice pour Nahel" écrits en noir sur une grande banderole blanche ont ouvert la marche organisée ce jeudi à Nanterre, deux jours après la mort du jeune homme, tué par un policier lors d'un contrôle routier . La mère de la victime, juchée sur une camionnette, était suivie plusieurs milliers de participants.

"Pas de justice, pas de paix !", "tout le monde déteste la police !", ont-ils scandé, certains portant des pancartes "la police tue", "combien de Nahel n'ont pas été filmés ?" ou encore "Nos vies sont en danger". Ils étaient au total 6.200, selon des sources policières.

La mère de Nahel, en ouverture de la marche en hommage à son fils. © AFP - Bertrand GUAY

De nombreuses personnes sont venues dénoncer le racisme dans la police. © AFP - Bertrand GUAY

Les participants à la marche étaient plus de 6.000 selon la police. © AFP - Bertrand GUAY

La mère de Nahel au cœur de la marche blanche, entourée par des milliers de participants. © AFP - Alain JOCARD

Marcher "pour tous ceux qui n'ont pas eu de caméra"

De nombreuses personnalités publiques étaient présentes, comme Assa Traoré, figure de la lutte contre les violences policières. "Il faut que le monde entier voie (...). Quand on marche pour Nahel on marche pour tous ceux qui n'ont pas eu de caméra", a-t-elle déclaré au début de la marche.

Des élus et responsables politiques étaient également sur place, dont Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, et Marine Tondelier, cheffe d'Europe Écologie Les Verts. "Cette marche blanche est un moment de recueillement et de deuil pour la famille, c'est important de le respecter", a indiqué de son côté la députée de Nanterre Sabrina Sebaihi (EELV).

Des tensions en marge de la marche

Des tensions ont eu lieu en fin de manifestation devant la préfecture des Hauts-de-Seine et la police a tiré du gaz lacrymogène. La situation est désormais "sous contrôle", a assuré sur franceinfo Camille Chaize, porte-parole du ministère de l'Intérieur.

La nuit de mardi à mercredi et celle de mercredi à jeudi avaient déjà été marquées par de nombreuses violences dans plusieurs villes de France . Des dizaine des bâtiments publics ont été incendiés ou dégradés et au moins 150 personnes ont été interpellées.

La police a tiré du gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. © Radio France - Laurence Peuron

Dans la matinée, le parquet de Nanterre a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide volontaire visant le policier auteur du coup de feu et requis son placement en détention provisoire. "Le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme (par le policier) ne sont pas réunies", a estimé devant la presse le procureur de la République, Pascal Prache, ajoutant que le policier était présenté devant deux juges d'instruction aux fins de mise en examen. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé la suspension administrative du policier.