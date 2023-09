Plusieurs écrivains refusent d'apparaître dans le JDD Magazine depuis la nomination de Geoffroy Lejeune

En janvier 2023, J.M.G. Le Clézio, assis dans un canapé bleu roi, faisait la couverture du JDD Magazine, le supplément mensuel du JDD. En pages intérieures, il se livrait à un vibrant plaidoyer en faveur des déshérités. Mais ça, c’était avant.

Avant le cataclysme provoqué par la nomination de Geoffroy Lejeune, venu de Valeurs Actuelles, à la direction du Journal du Dimanche. Nomination où d’aucuns voient la main de Vincent Bolloré, même si officiellement elle est le fait d’Arnaud Lagardère.

Aujourd’hui, le prix Nobel de littérature 2015 refuserait certainement de figurer en couverture du JDD Magazine. Comme les écrivains qui, en cette fin d’été, n’ont pas souhaité voir leurs noms associés à celui d’un journal dont le nouveau directeur est classé à la droite extrême, voire à l’extrême-droite.

"Je ne pouvais pas donner mon article à ce journal"

Dans les numéros qui s’échelonneront tout au long de l’automne, on aurait dû trouver une nouvelle de l’écrivaine Camille Laurens, des textes signés David Foenkinos, Arthur Dreyfus, Violette d’Urso, Nina Bouraoui et une longue interview de Laurent Binet. On ne lira rien de tout cela.

Selon nos informations, Camille Laurens a été l’une des premières à annuler sa participation au magazine, prévue de longue date, comme l’exige le rythme du mensuel. Elle a été suivie entre autres par Arthur Dreyfus. Ce jeune auteur, dont le roman "La Troisième main", vient de paraître chez P.O.L, raconte : "J’étais parti à Guernesey pour écrire un article sur Victor Hugo en exil. C’est un écrivain que j’aime beaucoup. J’avais proposé cet article au JDD avant l’affaire Lejeune, telle qu’on l’appelle maintenant. J’ai fait le voyage, j’ai écrit mon article. Puis j’ai découvert que Geoffroy Lejeune, de Valeurs Actuelles, allait prendre la tête du JDD contre toute la rédaction. Il m’a semblé évident que je ne pouvais pas donner mon article à ce journal."

Chez P.O.L (également éditeur d’Emmanuel Carrère), le numéro deux de la maison, Jean-Paul Hirsch, assume sa position tranchée : "Le jour où j’ai appris que Geoffroy Lejeune devenait le directeur du journal, j’ai cessé d’envoyer les services de presse de nos livres au JDD. Déjà, nous n’envoyions pas nos livres à Valeurs Actuelles avant. Ni à ces revues un peu bizarres que sont L’Incorrect et d’autres. On vit très bien sans eux."

"Je me suis dit que ce n'était pas plus mal que je retire ma participation"

Le romancier Laurent Binet, lui, avait accordé une longue interview au JDD Magazine, interview qui devait coïncider avec la parution de son thriller épistolaire, Perspective (s). Par égard pour la journaliste qui a fait l’entretien, il a d’abord hésité. "J’avais donné l’interview dans des conditions différentes. Ce n’était pas la même équipe. Je voulais aussi attendre et voir ce que cela donnait. J’ai vu les deux premiers numéros (les deux premières éditions du JDD parues sous la direction de Geoffroy Lejeune, ndlr), je n’ai pas été déçu ! Je me suis dit que ce n’était pas plus mal que je retire ma participation."

Mais Binet est, depuis ses débuts, publié par Grasset, filiale du groupe Hachette, passé sous contrôle de Vivendi, et donc de Vincent Bolloré. Il a conscience d’être pris dans une situation potentiellement inextricable. "Est-ce que cela signifie que je devrais quitter Grasset, une maison où je me sens bien, où je connais tout le monde ?", s’interroge-t-il à voix haute. Pour l’instant, il n’en est pas question. Pas tant que le très respecté Olivier Nora dirige la maison.

Quelques-uns acceptent

Sollicité par France Inter, le rédacteur en chef du JDD Magazine, Lomig Guillo confirme, par sms, que "certains auteurs ont effectivement dit qu’ils ne voulaient pas apparaître dans le magazine, mais d’autres, en revanche ont accepté".

Il ne précise pas lesquels, mais on sait, pour l’avoir lu dans le JDD la semaine précédente, qu’Amélie Nothomb est en couverture de ce numéro du 10 septembre 2023. En pages intérieures, une interview de quatre pages. "On avait donné notre accord avant et on a décidé de ne pas annuler", indique-t-on chez son éditeur, Albin Michel (maison indépendante, ndlr). Et l’on souligne, avec une pointe d’agacement, l’absurdité qui consisterait à boycotter le JDD, tout en faisant affaire avec Paris-Match, CNews ou Europe 1, qui font tout autant partie de la galaxie Bolloré.

À minuit, heure de la mise en ligne de l’édition numérique, on peut enfin découvrir le contenu du journal. "Agnès Desarthe nous ouvre les portes de sa demeure en Normandie", promet le sommaire. Alertée par son éditeur ce dimanche matin, Agnès Desarthe explique à France Inter que l'interview a eu lieu en mai dernier, qu'elle avait à l'époque répondu à une journaliste qu'elle apprécie et qu'elle n'était absolument pas au courant de la parution de l'article dans le magazine de ce dimanche. "Je n'aurais jamais accepté un entretien pour le journal qui est sorti ce matin", dit-elle.

"J'imagine qu'ils avaient du mal à boucler et qu'ils m'ont utilisée comme 'bouche-trou'. Je n'ai jamais, à ce jour, reçu de propositions d'entretiens dans les journaux d'extrême droite. Je ne crois pas avoir jamais été chroniquée dans 'Valeurs Actuelles'", poursuit Agnès Desarthe. "Ces gens connaissent leurs ennemis. Ceux qui ont lu mes livres savent aussi où je me situe politiquement : disons, à l'antipode. Être instrumentalisée est pénible. Mais ce qui est plus pénible encore, c'est d'assister à la montée de l'extrême droite soutenue par l'ultra-libéralisme."

Dans le numéro de ce dimanche, un autre reportage nous entraîne chez l’éditeur indépendant Toussaint Louverture. C’est peu, au regard de ce qui était initialement prévu.