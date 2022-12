Plusieurs rassemblements et heurts, en France, après la mort de trois kurdes dans une attaque à Paris

Une minute de silence, de la colère et des heurts. Ce vendredi, un peu avant midi, un homme a ouvert le feu dans le Xe arrondissement de Paris, rue d'Enghien, à proximité d'un centre culturel kurde. Deux hommes et une femme ont été tués, trois autres personnes blessées, dont une en état d'urgence absolue. En garde à vue, le principal suspect affirme avoir agi parce qu'il était "raciste", déclarant également qu'il visait la communauté kurde.

Sa garde à vue est prolongée, et une enquête est ouverte pour "tentatives d'assassinat", "assassinats", "violences avec arme" et "infractions à la législation sur les armes", et le mobile raciste des faits est retenu par le parquet. Des manifestations ont été organisées à Paris, Strasbourg et Marseille. Certains rassemblements ont dégénéré.

Des milliers de personnes rassemblées à Paris

À Paris, ce samedi, des milliers de personnes sont venues manifester et rendre hommage aux trois victimes : Emine Kara, responsable du Mouvement des femmes kurdes en France, selon le Conseil démocratique kurde en France (CDK-F), Abdulrahman Kizil, "un citoyen kurde ordinaire ", et Mir Perwer, un chanteur kurde reconnu comme réfugié politique et "poursuivi en Turquie pour son art" , toujours selon le CDK-F. Une minute de silence a été observée, en musique, à la mémoire des victimes et de "tous les Kurdes morts pour la liberté". Plusieurs manifestants ont dénoncé une "injustice" et un acte "terroriste" et "politique".

Pendant le rassemblement qui se déroulait place de la République, des heurts ont éclaté entre manifestants et policiers dans les rues alentours. Quelques dizaines de manifestants ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogènes*. "Vive la résistance du peuple kurde",* ont crié plusieurs d'entre eux. En raison de ces tensions, le cortège s'est scindé en deux, et une partie des personnes présentes a rejoint la place de la Bastille.

Vendredi après-midi, plusieurs centaines de personnes s'étaient déjà rassemblées à proximité du lieu de l'attaque, à Paris. Parmi elles, des riverains et des membres de la communauté kurde. Des échauffourées ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Cinq policiers ont été blessés, et une personne a été interpellée, d'après une source policière.

D'autres rassemblements à Strasbourg et Marseille

D'après France Bleu Alsace, plusieurs dizaines de personnes se sont également rassemblées sur le parvis de la gare de Strasbourg pour montrer leur soutien à la communauté kurde, après la mort de trois personnes par balle près d'un centre kurde dans le 10e arrondissement de Paris ce vendredi matin. Les manifestants se sont retrouvés vendredi, à 18 heures.

Plusieurs centaines de personnes se sont aussi rassemblées samedi après-midi dans le centre de Marseille à l'appel de l'association de défense des droits des Kurdes Solidarité et Liberté. La veille déjà, un rassemblement d'environ 150 personnes s'est déroulé dans la ville, et des heurts ont éclaté. Quatre personnes ont été interpellées pour violences.