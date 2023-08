Plutôt Jean-Jacques, plutôt Goldman ?

Du bébé toute seule à la presse people, des rencontres aux ruptures, Jean-Jacques Goldman a abordé les sujets les plus classiques comme les moins évidents. En premier lieu l'amour, évidemment. Les habituels départs ou encore l'exil parcourent aussi ses écrits. Des thèmes de société plus surprenants, moins attendus et compliqués à rendre chantant comme la monoparentalité, la banlieue ou la banalité du quotidien jalonnent la carrière du chanteur.

On pourrait imaginer qu'ils ont été abordés en début de carrière, avec l'urgence des choses à dire avec la fougue de la jeunesse et la voix qui porte, puis que le chanteur serait ensuite passé à la narration de récits personnels, avec pour socle l'amour et ses doutes. Il n'en ait rien. L'écriture évolue certes avec le temps, pour autant les deux univers sont présents dès les débuts de Jean-Jacques Goldman.

Proposition en 5 chansons +1 de textes plutôt Jean-Jacques, ou plutôt Goldman. Sélection subjective écrite un matin tout tranquille, loin bien loin d'être exhaustive.

Il suffira d'un signe

Pour Jean-Jacques, il eut lieu en 1981. Après des débuts infructueux comme auteur au service d'autres et un passage par le groupe Taï-Phong, le presque inconnu se lance dans la chanson à titre personnel. Il suffira d'un signe rencontre le public et le succès, cette chanson lance la carrière de Goldman comme auteur compositeur interprète. "Le moment viendra, tout changera de place", elle avait été écrite pour une autre avec pour toile de fond la situation en Iran. Un producteur remarque le titre, propose la maquette à un label et demande à Jean-Jacques Goldman de l'enregistrer à son compte.

Il tournera beaucoup à la radio et se vendra à 400.000 exemplaires, une très bonne performance à l'époque (rappelons qu'il faut aller chez un disquaire, s'acheter le 45 tours et avant tout posséder une platine vinyle ou un mange-disque.). Pour l'anecdote le titre est intitulé Il suffira et dure 6 minutes en version album, Il suffira (d'un signe) et 4 minutes en version single.

Il suffira d'un signe, chanson plutôt Goldman donc, extraite de l'album Jean-Jacques Goldman (1981, titre neutre après le refus de Démodé par la maison de disque).

Comme toi

Pour Comme toi, Jean-Jacques Goldman s'inspire d'une photo trouvée dans les albums de sa mère. La shoah est évidemment au cœur de la chanson, beaucoup se souviennent du moment où ils comprirent au gré de son écoute le sens réel de la chanson, thème qui la fait basculer dans une tout autre dimension. La chanson décrit une petite fille, on comprend très vite qu'il s'agit d'une photo de famille sur laquelle pose Sarah. On imagine une connaissance ancienne, l'opposition temporelle couplet / refrain nous fait deviner l'absence. On évoque l'école, une poupée, le quotidien et l'époque, quand le rêve d'un mariage "peut-être à Varsovie" vient préciser le paysage et la géographie. Enfin, le couperet, "d'autres en ont décidé autrement". Sans jamais les citer, Jean-Jacques Goldman évoque l'antisémitisme et la shoah. Le chanteur ne s'exprimera que rarement autrement que par cette chanson sur la 2e Guerre mondiale.

Les origines juives allemandes de Jean-Jacques Goldman, la photo familiale au départ de l'écriture donnent à Comme toi un caractère très personnel.

Comme toi, chanson plutôt Jean-Jacques, si on peut la qualifier ainsi, tiré de l'album Jean-Jacques Goldman (1982, appelé officieusement Minoritaire pour le distinguer du premier, titre rejeté par la maison de disques. Bis repetita.).

Envole-moi

"Minuit se lève du haut des tours", ainsi débute la description de la banlieue, loin d'être rose sous la plume de Jean-Jacques Goldman. "La nuit camoufle pour quelques heures, les zones sales, les épaves, la laideur." L'auteur signe ici un texte dur envers le quartier ( les paroles de Envole-moi ) qu'il ne souhaite pas simplement quitter comme tout jeune devenant adulte, mais s'en échapper, s'enfuir, "loin de ces fatalités qui collent à ma peau". Le jugement est sans appel et Goldman ne mâche pas ses mots, il donne également une clé avec l'émancipation personnelle par la culture et l'éducation "à coup de livres, je franchirai tous ces murs". Constat d'échec en forme d'appel, "Emmène-moi, tire-moi de là".

La chanson fut un succès. Pour comparer avec les débuts 3 ans plus tôt, le 45 tours se vendra à 500 000 exemplaires atteignant la certification disque d'or. Ce titre précéda Encore un matin, qu'on osera relier à celui-ci si l'on considère qu'un matin "ça ne sert à rien (...) sans un coup de main".

Les textes de Goldman sont parfois considérés comme faciles à écrire ou à dire. L'engagement auprès des Resto du coeur, quelques années plus tard, peut contrebalancer l'idée.

Envole-moi, un plaidoyer plutôt Goldman, extrait de l'album Positif (1984, titre clin d'oeil au refus de Démodé et Minoritaire).

Ci-dessous plutôt que le clip original de Envole-moi , un extrait live de 2002 et sa mise en scène particulièrement relevée, lors de la dernière tournée de Jean-Jacques Goldman (gravée sur Un tour ensemble, 2003)

Puisque tu pars

Jean-Jacques Goldman déclare que la chanson a été écrite en écho à Ce n'est qu'un au-revoir reprise en fin de concert par le public. L'au-revoir n'est pas la fin, il est le début d'une autre chose, un autre ailleurs porteur à son tour de moments tout aussi beaux. Les gens partent sur leur décision, peut-être aussi à cause de nous "puisqu'on ne peut t'aimer plus". Le titre aura assez logiquement sa place à la fin des concerts.

Certains voient aussi dans ce titre un lien avec la mort de son frère Pierre, assassiné un an et demi après sa sortie de prison en 1979. Militant engagé à gauche, l'homme s'était fait des ennemis lors de sa vie hors du cadre et des clous.

La chanson est également régulièrement diffusée lors de cérémonies d'adieux, de funérailles. Ce titre, évoquant le départ en le différenciant de l'oubli, revêt un imaginaire particulier pour le grand public.

Enfin, chanson peut-être prémonitoire qui s'appliquera à son propre auteur, lorsque Jean-Jacques décidera de ne pas continuer Goldman et voguera sous d'autres cieux. "On peut toujours durer, mais il n'y a pas la nouveauté des premiers albums " déclarera-t-il en 2009 lors d'une conférence pour la Sacem.

Puisque tu pars, chanson plutôt Jean-Jacques extraite de Entre gris clair et gris foncé (1988). Arrive alors l'anecdote reliant Jean-Jacques Goldman à Pink Floyd : les fans reconnaîtront un bref instant Is there anybody out there (The Wall, 1979) en intro de Puisque tu pars, version album uniquement.

La vie par procuration

Et ses premières paroles que tout le monde reconnaît, avec toujours le même plaisir ou l'irrépressible envie de quitter la piste de danse du mariage. "Elle met du vieux pain sur son balcon" (et la salle de reprendre "pour attirer les moineaux, les pigeooons") introduit la description de la vie d'une femme dans son appartement. On l'imagine adulte, on ressent le côté mélancolique de "jour à jour l'oubli de l'amour", la chanson raconte finalement la solitude voire l'enfermement qui résulte de la vie quotidienne, entre télé et presse people dans une vie perdue dans la masse des banalités ordinaires.

Ni moquerie, ni appel à rébellion, mais la description d'une vie simple peut-être un peu passée à côté à laquelle on peut aisément s'identifier sinon se comparer. Quoiqu'il en soit une intro et un refrain redoutables !

La vie par procuration, une ritournelle plutôt Goldman sorti en single non sur l'album originel Non homologué (1985) mais sur En public, 1er enregistrement public du chanteur (1986).

Confidentiel, chanson à deux vies

Confidentiel n'est pas un 45 tour (ni un CD deux titres), seule chanson qui ne le soit pas dans la liste de tubes proposés ici. Elle est une de ces chansons à deux vies.

La chanson clôt l'album Non homologué, un texte sur l'amour et la rupture, ici aussi évoquant la sincérité du passé, la nécessité de rompre et un nouvel avenir à construire. Avec un soupçon de mélancolie à penser que "peut-être on se retrouvera, peut-être que, peut-être pas". Chanson douce, à la production réduite sans guitare ni batterie, sans couplet refrain, mais l'alternance de deux chants. Titre connu des possesseurs de l'album, annonçant sa fin, appréciée des fans comme l'une de ces chansons courtes de fin d'opus dont l'auteur a le secret.

Deuxième vie lors de la mort brutale de Daniel Balavoine. Le chanteur dit se rendre à Champs-Elysées, l'émission populaire de variété du samedi soir, incontournable, indétrônable. Jean-Jacques Goldman y est attendu en janvier 1986 pour Je te donne, il y chantera Confidentiel en hommage à son ami décédé sur le rallye Paris-Dakar.

Confidentiel, chanson Goldman ou Jean-Jacques selon le moment de son histoire, extraite de Non homologué (1985)

Long is the setlist...

Alors, oui, il changeait la vie, Elle a fait un bébé toute seule, Je te donne, Famille... Nombre de chansons de Jean-Jacques Goldman auraient pu figurer ici, chacun.e aura sa propre liste, ses favoris, ses mal aimés, ses oubliés. Et à vous de voir si vous êtes finalement plutôt Jean-Jacques, plutôt Goldman, ou complètement Jean-Jacques Goldman. Finalement peu importe, si La musique est bonne.