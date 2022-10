PMA : le nombre de prises en charge et de donneurs de gamètes augmente, les délais aussi

Quel est l’impact de la nouvelle loi bioéthique sur les femmes désireuses d’avoir un enfant avec l’aide de la procréation médicalement assistée (PMA) ? L’Agence de biomédecine constate une hausse des demandes de prises en charge, du nombre de donneurs et des demandes de conservation d’ovocytes et de spermatozoïdes. Mais les délais s’allongent, jusqu’à trois ans d’attente par endroit. Depuis l’entrée en vigueur de la loi 2 août 2021, la PMA est étendue aux couples de femmes et aux femmes seules.

Davantage de donneurs de sperme

L’enquête a été menée sur les six premiers mois de l’années 2022. Le nombre de donneurs de spermatozoïdes progresse, 370 ont été recensés entre le 1er janvier et le 30 juin. Ils étaient 600 l’an passé. "Cette donnée actualisée laisse donc présager un chiffre à la hausse pour l’année 2022", écrit dans un communiqué l’Agence de biomédecine. Le stock de paillettes (ces petits tubes contenant les spermes) disponibles est important, 90.000 au début de l’été.

Depuis la promulgation de la loi, plus de 16.000 demandes de premières consultations de femmes en vue d’une assistance médicale à la procréation (AMP) ont été enregistrées. Mais moins de la moitié a pour le moment été honoré.

Plus d'un an d'attente en moyenne

Mais les couples de femmes ou femmes seules concernées doivent être patientes. Car les délais s’allongent, et la demande a été sous-estimée. En fonction des centres, il est possible d’attendre plus de trois ans, comme en Ile-de-France et à la Réunion,mais six mois dans certaines régions moins en tension. Le délai moyen est estimé à 13,8 mois, précise l’Agence de biomédecine, qui ajoute : "Au 30 juin 2022, 3.000 personnes étaient en attente d’une AMP avec don de spermatozoïdes dont plus de 900 couples de femmes et 800 femmes non mariées."

"Au niveau national, toutes les demandes de recours aux dons de spermatozoïdes se sont multipliés par sept", précise à France Inter Catherine Guillemain, la présidente de la fédération française des CECOS, les centres de dons de spermatozoïdes. "Il n'y a aucune équipe qui a les dimensions en ressource humaine, les dimensions en locaux et qui sont adaptés à cette modification de la loi", ajoute-t-elle. "Il ne faut pas cela ne dure trop long, car après tout le monde va tirer la langue et va être sur les genoux et après il n'y aura plus personne."

L’attente est également longue pour les demandes d’assistance médicale à la procréation avec des dons d’ovocyte, entre 10 et 49 mois. Le délai moyen est estimé à 22 mois. Lors des six premiers mois de l’année, 500 donneuses d’ovocytes ont été recensés. Au 30 juin, 32 grossesses de couples de femmes ou de femmes célibataires étaient en cours, selon les estimations des centres d'assistance médical à la procréation. Ce chiffre est certainement sous-estimé car certaines patientes peuvent être suivies en ville par leur gynécologue.

Les premières demandes de conservation de gamètes

Depuis le 1er janvier 2022, il est également possible de conserver des gamètes (spermatozoïdes, ovocytes) pour raison non médicale. Près de 5.000 femmes ont réalisé les premières démarches, et plus de la moitié ont débuté le parcours. D’après l’agence de biomédecine , "l’autoconservation consiste en la congélation et la conservation de ses propres gamètes (ovocytes ou spermatozoïdes) pour les avoir à disposition si, plus tard, un projet d’enfant devait nécessiter une AMP. Quand l’âge augmente, les chances de procréer diminuent et les risques pour la santé des enfants augmentent."

Là encore, il faut être patient, avec des disparités entre les régions. En Ile-de-France, le délai moyen de prise en charge pour une autoconservation des ovocytes est de treize mois, contre cinq mois au niveau national.