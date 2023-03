PMA pour toutes : près de 23 000 demandes de première consultation depuis l'entrée en vigueur de la loi

Un an et demi après l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, les demandes continuent d'augmenter. C'est le constat de l’Agence de la biomédecine qui a étudié entre 1er juillet et le 31 décembre 2022 les données de 30 centres autorisés à l’activité de don de spermatozoïdes. D'après cette étude publiée mercredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes , près de 23 000 demandes de première consultation au bénéfice de couples de femmes ou de femmes non mariées ont été recensées depuis l'application de la loi. Et près de 2 000 premières tentatives de PMA ont été réalisées.

15 100 demandes de première consultation en 2022

Au total, entre le 2 août 2021 et le 31 décembre 2022, près de 11 800 premières consultations ont été réalisées. Sur le premier semestre 2022, 5400 l'ont été pour des couples de femmes ou femmes célibataires, contre 4200 sur le second semestre 2022 (soit une baisse de 22%). Sur 2022, le nombre total de demandes de consultation en 2022 s'élève à 15 100 (toujours pour les couples de femmes ou femmes célibataires).

764 donneurs de spermatozoïdes en 2022, un chiffre en augmentation

Le nombre de donneurs de spermatozoïdes augmente . Ils étaient 764 en 2022 contre près de 600 en 2021 et 317 en 2019. "Il n’y a donc pas d’impact négatif observé sur le don de gamètes suite à la nouvelle disposition prévoyant l’accès aux origines pour les personnes issues d’un don", note l'Agence de la biomédecine. Depuis septembre 2022, les donneurs doivent en effet accepter au préalable que leur nom, prénom, date et lieu de naissance, soient communiqués aux enfants issus de ce dons, si ceux-ci en font la demande.

Selon l'Agence de la biomédecine, le stock de paillettes de spermatozoïdes "ancien régime" disponible était de plus de 110 000 au 31 décembre 2022. "Ce stock permettait globalement de répondre aux demandes en attente", assure l'Agence. 17 000 paillettes "nouveau régime" ont été stockées depuis la mise en œuvre de l’accès aux origines le 1er septembre 2022, grâce à 356 donneurs.

2 000 tentatives de PMA avec don de spermatozoïdes

Depuis l’entrée en vigueur de la loi, près de 2 000 premières tentatives de PMA ont été réalisées au bénéfice des couples de femmes (47%) ou de femmes non mariées (53%). Pour le deuxième trimestre 2022, 1 545 tentatives d’AMP avec don de spermatozoïdes ont été réalisées soit trois fois plus que le 1er semestre.

14 mois d'attente en moyenne pour un don de spermatozoïdes

Au 31 décembre 2022, près de 5 600 personnes étaient en attente d’une PMA avec don de spermatozoïdes, dont 36 % de couples de femmes et 38 % de femmes non mariées. Le délai de prise en charge varie fortement d’un centre à l’autre, mais le délai moyen est estimé à 14 mois au niveau national.

21 bébés nés depuis l'ouverture de la PMA

On recensait fin 2022, 444 grossesses "évolutives" (soit avec plus de 12 semaines d’aménorrhée) et 21 accouchements pour des couples de femmes et femmes non mariées, issues de tentatives d’une PMA avec don de spermatozoïdes réalisées depuis août 2021.

990 donneuses d’ovocytes en 2022

En 2022, 990 donneuses d’ovocytes ont été enregistrées selon l’Agence de la biomédecine. Une tendance en hausse, alors que 900 femmes avaient donné leurs ovocytes en 2021 et 835 en 2019. Près de 2 000 femmes étaient en attente d’un don d’ovocytes au 31 décembre 2022. 97 % sont des couples hétérosexuels, 3 % sont des femmes seules et moins de 0,4 % sont des couples de femmes.

Le délai de parcours pour un don d’ovocytes - de la prise de rendez-vous jusqu’à la première attribution d’ovocytes- est en moyenne de 23 mois au niveau national.

1.178 démarches d'autoconservation d'ovocytes

Depuis l’entrée en vigueur de la loi, près de 11 500 femmes ont fait une demande de première consultation pour l’autoconservation de leurs ovocytes et près de 4 800 premières consultations ont été réalisées. On constate une stabilisation du nombre de demandes ainsi que des consultations réalisées à fin 2022. Parmi elles, 1 778 ont bénéficié d’au moins une conservation en 2022.

Au 31 décembre 2022, le délai moyen de prise en charge pour une autoconservation des ovocytes est de 7 mois au niveau national et de 24 mois pour l’Île-de-France qui représente 25% des demandes.