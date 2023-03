Olympe de Gouges. Une femme en politique

Sans l’éruption de la Révolution française, Olympe de Gouges aurait sans doute partagé la vie tranquille mais sans éclat de la petite bourgeoisie du 18ème siècle. Mais en 1789, cette femme originale, déjà écrivaine et dramaturge, est sortie de la sphère privée où jusqu’alors la cantonnait son sexe, pour se lancer avec passion dans la chose politique. Tout semblait enfin possible. Comment aurait-elle pu résister ?

Olympe de Gouges, bien sûr, c’est sa célèbre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, son texte encore aujourd’hui d’une subversive modernité pour les femmes du monde entier. Mais cette féministe avant la lettre, participa à tous les débats de la Révolution, combattant avec talent et courage pour l’abolition de l’esclavage, pour le respect de tous les droits humains, mais aussi contre la corruption, la censure et contre la dérive violente de la Terreur.

Une témérité qui en 1793 lui vaudra la guillotine quand la Révolution, qui l’avait émancipée, la punira d’avoir, je cite, « oublié les vertus qui conviennent à son sexe ».

L'invité : Olivier Blanc, historien, spécialiste de l'histoire politique et sociale de la fin du XVIIIè siècle et auteur de plusieurs ouvrages sur Olympe de Gouges dont "Olympe de Gouges : 1748-1793, des droits de la femme à la guillotine" disponible en poche dans la collection Texto chez Tallandier.

A lire également : d'Olivier Blanc "Marie-Olympe de Gouges : une humaniste à la fin du XVIIIe siècle" paru aux Éditions René Viénet, de Michelle Perrot "Des femmes rebelles - Olympe de Gouges, Flora Tristan, George Sand" chez Elyzad poche et, plus récent, de Cécile Berly "Guillotinées » Marie-Antoinette, Madame du Barry, Mme Roland et Olympe de Gouges" paru aux éditions Passés Composés.

