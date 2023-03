Etats-Unis : ce pays qui marie ses enfants

Dans 90% des cas, ce sont des jeunes filles. Elles ont 16 ans, 15 ans, parfois tout juste 10 ans. Souvent victimes d’abus sexuels, elles sont poussées par leurs parents, leur communauté religieuse ou leur milieu social à une union qu’elles ne désirent pas. Entre 2000 et 2018, 300.000 mariages d'enfants ont ainsi été recensés. “A 13 ans, on m’a obligé à épouser l'homme qui me violait. Ça faisait deux ans qu'il m'agressait sexuellement. Le mariage a eu lieu pour lui éviter d’être poursuivi en justice. Et je me rappelle avoir eu l'impression d'être en train de mourir. C'était comme une mort lente”, témoigne Dawn, mariée de force en 1986 à un homme de 20 ans son aîné.

Selon les Nations unies , ces mariages précoces "privent les filles de leur enfance et constituent une menace pour leur vie et leur santé". Elles sont "plus exposées à la violence domestique et moins susceptibles de poursuivre leur scolarité". Conscients de ces faits, aux Etats-Unis, des associations et des élus se battent pour changer la loi et interdire, sans aucune exception, le mariage au moins de 18 ans.

Publicité

De puissants lobbies

C'est le cas de Jerry Hill, ancien sénateur de Californie, qui a découvert que ces mariages étaient autorisés et légaux dans son état. “Un jour, une jeune fille de 16 ans m'a appelé. Elle m’a raconté qu'une élève de son collège, âgée de 13 ans, était fiancée à un homme de 28 ans. Elle m’a expliqué qu’ils prévoyaient de se marier et que l'école était au courant. Quand j'ai entendu ça, les bras m'en sont tombés !“, raconte l'ancien élu démocrate.

Il a tenté de changer la loi, mais comme beaucoup d'autres avant lui, il s'est heurté à de puissant lobbies américains refusant la moindre concession au nom "des libertés individuelles". Ce qui fait enrager de nombreuses anciennes victimes, comme Sara, mariée de force à 15 ans et mère de deux enfants. Aujourd'hui âgée de 42 ans, elle vit à l'est de San Francisco et milite sans relâche pour qu'un âge minimum soit fixé dans tous les états américains.

"En dessous de 18 ans, vous n’avez pas les mêmes droits qu’un adulte. En fait, c’est comme si on demandait à un mineur de prendre une décision qu’il n’est pas en âge de prendre. Quand la loi interdira aux adultes de se marier avec un enfant, là les enfants seront protégés, point final“, explique-t-elle.

Reportage : Valérie Cantié

Prise de sons : Sandrine Mallon

Réalisation : Charles de Cillia, assisté de Martine Meyssonnier

Mixage : Valérie Lavallart

Pour aller plus loin

Site de l'association Global Hope 365

Site de l’ONG américaine Unchained at last

Le mariage d’enfants contrevient aux lois contre le viol dans de nombreux États américains

Université McGill, 17/02/2022

L’Amérique des mariages forcés

Elle, 15/11/2021

Court métrage "Something new", scénario de Jacey Powers, réalisation de Michelle Bossy, USA, 2022. Sélection officielle aux California Women's Film Festival, Los Angeles Cinefest, Oaxaca Film Festival et LA Under the Stars Film Festival