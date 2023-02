Réforme des retraites : paroles de cette France qui dit non

“L’inflation que tout le monde subit depuis maintenant des mois et des mois, les factures qui ne cessent d’augmenter, le prix du gasoil, les prix de l’alimentation qui explosent... On est à plus de 15% d’inflation sur les prix de l’alimentation !" David Lecomte, secrétaire général FO de l'Eure, ne décolère pas. "Les salariés sont étranglés ! Et au moment où les salariés sont le plus étranglés, on leur dit non seulement vous êtes étranglés, mais en plus vous allez travailler plus longtemps.”

Pour lui comme pour d'autres, notamment des économistes , cette réforme est injuste et pénaliserait particulièrement les plus modestes. Alors il manifeste en espérant faire changer d'avis le gouvernement. Mais en face, Emmanuel Macron, comme sa Première ministre, Elisabeth Borne, ont choisi la voie de la fermeté. Après avoir reculé sur le seuil des 65 ans, plus question de faire la moindre concession.

Fédération des colères

Face à cette fermeté, les syndicats promettent de nouvelles journées de mobilisation et mettent en garde contre une fédération des colères qui rappellerait un autre mouvement de contestation : celui des Gilets Jaunes.

“Les Gilets Jaunes ont compris quelque chose de fondamental. C’est que le samedi, on peut y être tous. Et si ce mouvement est monté en puissance, c’est aussi parce que c’était le samedi. Ça a été un mouvement populaire, de solidarité et pas un exutoire à quelque chose", se souvient Sophie, ancienne Gilet jaune qui aujourd'hui tracte sur le rond-point de Louviers, dans l'Eure, pour mobiliser les automobilistes et les inviter à grossir les rangs des cortèges.

Des cortèges qui agrègent des jeunes, des plus vieux, des actifs, des déjà retraités et des manifestants qui n’avaient, avant cela, jamais manifesté.

Reportage : Vanessa Descouraux et Antoine Giniaux

Prises de son dans la manifestation parisienne : Alexandre Abergel

Réalisation : Jérôme Chélius, assisté de Martine Meysonnier

Mixage : Guillaume Ledu

