Être invalide dans un monde de valides

C'est l'histoire d'un fauteuil roulant qui ne passe pas, d'une allocation qui n'arrive pas, d'une aide scolaire qui n'est pas là. C'est l'histoire d'un énième formulaire à remplir pour confirmer que son enfant est toujours trisomique. Parce que oui, on vous le demande chaque année. Ou de ce couple qui a désespérément besoin de souffler, mais qui ne trouve pas de centres de vacances capables d'accueillir leur fille polyhandicapée.

C'est l'histoire d'un combat du quotidien pour ne pas être nié dans ses droits, pour être regardé comme il se doit. Celle de voir à quel point notre société exclut, discrimine les personnes non-valides. Encore faudrait-il savoir ce que signifie le mot valide...

Quelques définitions

Les invitées nous éclairent sur les termes et les définitions autour du handicap, pour être au clair sur la terminologie et les enjeux qu'elle soulève.

Être valide, être non-valide. Charlotte Puiseux, psychologue, s'emploie à définir ces termes, évoquant leurs sens différents selon les époques : "L'identité valide est pour moi inhérente aux normes médicales et sociales. Qu'est-ce qu'un corps en bonne santé ou en mauvaise santé ? Tout un tas de critères qui définissent ce que c'est que la validité, et du coup le handicap en parallèle. Ce sont vraiment des identités qui sont construites socialement. [...] On ne naît pas handicapé ou valide. En fait, ça se construit par rapport à une société donnée, à un environnement, à un temps donné. C'est vraiment inhérent à une époque donnée."

Le validisme : "c'est un système d'oppression qui touche les personnes handicapées. On parle de système au sens où ça atteint à des degrés divers toutes les personnes handicapées et ça touche aussi l'ensemble de la société. Toutes les sphères de la société sont touchées par l'idéologie validiste, que ce soit l'éducation, le travail, la culture, la médecine, les loisirs."

Crip. Pour Charlotte Puiseux, le vocabulaire est important et le fait de se le réapproprier aussi. Elle explique que la notion de "crip" vient de "queer" : "Donc le terme 'queer', c'est à la base insultant en anglais, ça veut dire tordu. C'était utilisé par les dominants pour stigmatiser et discriminer les personnes dominées qui avaient une sexualité différente, ou qui étaient des personnes trans et en fait ces personnes-là se sont réappropriées ce mot et elles se sont autodésignées 'queer' pour en faire une source de fierté. Et le 'crip', c'est le même processus, c'est 'cripple' : estropiés, boiteux, infirmes, qui est aussi à la base insultant et utilisé par les valides dominants, et que les personnes handicapées ont voulu se réapproprier. Après, en France, on n'est pas encore forcément dans cette démarche-là. Le mot 'crip' déjà, il est vraiment peu connu, c'est plus compliqué."

Handi. Charlotte Puiseux explique que ce terme fait aussi partie du vocabulaire militant, en France : "parfois, on utilise le terme handi aussi, qui a un peu cette même connotation, qui est utilisé dans les milieux militants justement par les personnes handis pour se revendiquer handis."

Pour nos invitées, les notions de réappropriation, de fierté et d'estime de soi sont très importantes.

Le validisme pendant la crise du Covid

Pour les invitées, la crise du Covid a révélé plus encore le validisme de la société en pratiquant une hiérarchie entre les gens.

Charlotte Puiseux explique cela : "on l'a vu de façon flagrante lors du coronavirus. De toutes façons, aujourd'hui, la personne handicapée a une vie qui vaut moins que la personne valide, ça se traduit dans plein de choses du quotidien. En parlant du coronavirus, on l'a vu de façon très violente avec cette circulaire qui passait, qui disait que les lieux de réanimation ne devaient pas être occupés par des personnes handicapées. Le validisme, c'est ça, c'est hiérarchiser."

L'historienne Valérie Delattre ajoute : "Le handicap ou le corps différent, c'est un curseur, y compris pour les sociétés du passé. Et notre société, avec le Covid, c'était une société qui n'allait pas bien. Donc, les premiers à souffrir, ce sont ceux qui sont considérés comme étant dépendants, à la charge de, et qu'on a traité de façon particulière. Dans le passé, c'est pareil. Une société gère sa diversité, sa pluralité quand elle va bien. Le Gaulois qui a ses greniers plein de blé peut gérer une grand-mère totalement édentée ou quelqu'un qui a été amputé. Mais quand les greniers sont vides, c'est un curseur de société et ça l'a été dans le passé comme ça l'est maintenant."

Concernant le validisme, il y a beaucoup de déconstruction sociale, ainsi que des choix politiques à faire pour améliorer la situation. La sensibilisation au handicap et à la différence devrait commencer dès l'école, alors même que beaucoup d'enfants handicapés ne peuvent pas aller à l'école – faute de moyens mis en œuvre.

Les invité.e.s

Charlotte Puiseux est psychologue, docteure en philosophie et militante handiféministe. Son livre De chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste est sorti en août 2022 aux Editions La Découverte.

Valérie Delattre est archéo-anthropologue à l'INRAP. Autrice de Handicap : quand l'archéologie nous éclaire aux éditions Humensis et de Il était une fois la différence chez Actes Sud Junior.

Adda Abdelli est comédien, co-auteur de la série Vestiaires sur France 2. Auteur de Comme sur des roulettes publié en 2017 chez Michel Lafon et de la BD Les Scouts .