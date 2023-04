Réforme des retraites : la méthode "n'était pas bonne" estime le président du MEDEF

Elisabeth Borne a promis hier qu'elle serait "à l'écoute de tous les sujets" que les syndicats voudront aborder ce mercredi lors de leur rencontre à Matignon, en dépit de "points de désaccord". Il sera évidemment question de la réforme des retraites et parmi les personnalités qui seront présentes demain autour de la table, il y aura Geoffroy Roux de Bézieux. Interrogé sur ce qu'il compte faire passer comme message à la Première ministre, le président du MEDEF prévoit d'abord de lui dire "que nous on continue à soutenir cette réforme." "Elle est douloureuse, compliquée à expliquer mais indispensable" estime Geoffroy Roux de Bézieux.

"Il faut changer de méthode" sur les retraites

"On la défend car on a besoin d'augmenter la quantité de travail dans ce pays" ajoute-t-il. Toutefois, au-delà de ce soutien, le président du MEDEF prévoit de lui dire "qu'il faut changer de méthode" au sujet de cette réforme des retraites. "La méthode n'était pas bonne, on voit ce que cela provoque. On sent la colère des Français." Geoffroy Roux de Bézieux le réaffirme : "A la Première ministre je vais lui dire qu'il faut changer de méthode et prendre l'exemple de l'accord partage de la valeur que l'on a réussi à signer. C'est la première fois depuis 1945 que pendant un mouvement social majeur qu'est celui des retraites, syndicats et patronat arrivent à se parler sans bruit, sans fureur, sans éclat de voix donc voilà la bonne méthode à utiliser."

