Sophie Binet : "Il n'y a pas d'autre sortie de crise que le retrait de cette réforme" des retraites

La secrétaire générale de la Fédération des cadres (Ugict) Sophie Binet est devenue vendredi, à la surprise générale, secrétaire générale de la CGT, première femme à occuper ce poste depuis la création de l'organisation en 1895. Cette élection est survenue au terme d'une nuit de tractations au cours de laquelle aucune des deux candidates jusqu'alors pressenties, Marie Buisson, la dauphine du secrétaire général sortant Philippe Martinez, et Céline Verzeletti, ne sont parvenues à faire consensus sur leur nom.

La réforme des retraites "ne s'appliquera pas"

Interrogée sur la réforme des retraites, Sophie Binet assure qu'elle ne réclame " pas de pause ", en réponse à la proposition de Laurent Berger de mettre " en suspens " le report de l'âge légal de départ à la retraite et de lancer une " médiation ". " Je ne crois pas à la pause, quand on suspend c'est que l'on retire. C'est ce qu'il s'est passé avec le CPE". "Il n'y a pas d'autre sortie de crise que le retrait de la réforme " ajoute-t-elle.

Alors que l'intersyndicale sera reçue mercredi par la Première ministre, Elisabeth Borne, Sophie Binet prévient que sans retrait, "le rendez-vous risque d'être très rapide ". " On ne peut pas parler d'autres sujets tant qu'on ne retire pas cette réforme, le gouvernement doit le comprendre ", tranche la nouvelle secrétaire générale de la CGT. Sophie Binet rappelle que " toutes les organisations syndicales sont unies par la même détermination à gagner ", à obtenir le retrait de ce projet de loi. " C'est le mandat que m'a donné ce congrès de la CGT donc moi je continuerai comme cela ", promet-elle. Sophie Binet doit s'entretenir avec le patron de la CFDT, Laurent Berger, "dans les prochaines heures ".

Par ailleurs, elle s'est dit " convaincue " que "cette réforme ne s'appliquera jamais ", pointant du doigt " un vice de forme ". " D'une façon ou d'une autre, elle ne s'appliquera pas, c'est pour cela qu'il faut être très nombreux et nombreuses dans la rue le 6 avril" , lance Sophie Binet, à quelques jours de la 11e journée de mobilisation nationale. La secrétaire générale de la CGT prédit que les manifestants y seront " extrêmement nombreux (…) pour gagner le retrait de cette réforme ".

"Je n'ai pas d'adversaire dans la CGT"

Sophie Binet, née en 1982, est une ancienne membre du syndicat étudiant Unef et ancienne CPE (Conseillère principale d'orientation). Elle était à la tête de l'Ugict depuis 2018. Issue de la Commission exécutive confédérale, la direction élargie de la CGT, elle était référente du collectif femmes mixité, et engagée sur les questions environnementales et l'égalité hommes-femmes. Candidate "par défaut" selon certains, elle aura la lourde tâche de recoller les morceaux d'une CGT profondément divisée, à un moment où la centrale est en première ligne dans la lutte contre la réforme des retraites. Ce coup de théâtre survient après une semaine de congrès houleux, en pleine bataille contre la réforme des retraite et à quelques jours d'une réunion de l'intersyndicale à Matignon, une invitation proposée par Elisabeth Borne.

"C'est le propre des organisations démocratiques de réserver des surprises et donc c'est ce que la CGT a fait" déclare sur France Inter Sophie Binet. La nouvelle secrétaire générale qui d'ailleurs l'assure : "Je n'ai pas d'adversaire dans la CGT." Dans son discours la semaine dernière, elle a elle-même reconnu que ce congrès avait été difficile, parfois même violent. "Ce sont des débats qui durent depuis longtemps et je pense que c'est d'abord ce que l'on appelle à la CGT notre culture des débats, notre capacité à dialoguer ensemble et à trouver des solutions plutôt que de s'enfermer dans des logiques de blocs qui ne correspondent pas du tout à l'identité et au mode de fonctionnement de la CGT."

Lors du congrès, le rapport d'activité de Philippe Martinez a été rejeté à un peu plus de 50%. Sophie Binet estime que c'est une "grosse envie de changement qui s'exprime et notamment démocratique et c'est ce qui a conduit progressivement le congrès à déboucher sur cette direction rassemblée."

Son élection est historique puisque c'est la première fois qu'une femme arrive à la tête de la CGT. "Je sais que cela représente un message très fort pour les syndiquées, les travailleuses et c'est aussi une responsabilité importante" confie Sophie Binet. "Mais pour moi il y a une chose importante, c'est que je ne serai pas l'arbre qui cache la forêt et donc d'avoir une impulsion à tous les niveaux dans la CGT et au-delà pour permettre qu'il y est des femmes qui arrivent à tous les niveaux de responsabilités. L'émancipation des femmes se fait par les femmes elle-même."