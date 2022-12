Projet de décret de l'assurance chômage : "Je n'en pense pas beaucoup de bien", dit François Hommeril

François Hommeril, président de CFE-CGC et Catherine Guerniou, dirigeante de La Fenetrière, membre du CESE et de la direction de la CPME, reviennent dans le Grand entretien sur le projet de décret mettant en oeuvre la nouvelle réforme de l'assurance chômage, avec la piste d'une réduction de la durée d'indemnisation de 40% si le chômage passe sous les 6%. Une réforme "inadmissible" pour François Hommeril.

"On est 50% des PME à ne pas pouvoir embaucher"

Pour le président de la CFE-CGC, ce nouveau projet de décret, paru vendredi 23 décembre et qui prévoit de durcir les règles*, "est une façon de considérer la société qui est définitivement inadmissible".* "Je n'en pense pas beaucoup de bien", a-t-il ajouté, visant notamment le projet de réduction de durée d'indemnisation de 40 % sous certaines conditions.

Publicité

Catherine Guerniou, dirigeante de La Fenetrière, membre du CESE et de la direction de la CPME, voit les choses d'un autre œil. "On est 50% des PME aujourd'hui à ne pas pouvoir embaucher. Il est certain que le système (assurance chômage) n'était pas être assez efficace", explique-t-elle, précisant également qu'elle n'a "pas de regard", sur le sujet de la baisse des indemnités prévue dans le projet de décret.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Enfin, pour le président de la CFE-CGC, "il n'y a jamais eu de discussion. Beaucoup de réunions, mais c'est un écran de fumée, à la fin c'est le gouvernement qui décide selon une idéologie très contestable".