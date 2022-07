Claire Hédon : "Si on veut récréer de la cohésion sociale, c'est par le respect des droits"

Claire Hédon, Défenseure des droits depuis deux ans, était l'invitée de France Inter ce mardi pour parler du rapport annuel d'activité 2021. Le Défenseur des droits existe depuis 10 ans, et a fait l'objet d'un million de réclamations, 115.000 rien qu'en 2021. Il peut être saisie dans cinq domaines de compétence, comme le droit des enfants ou la lutte contre les discriminations.

Et les droits des usagers de service public "représentent 80% de nos réclamations", explique Claire Hédon. "Quelqu'un qui a des difficultés à obtenir les aides au logement, sa pension de retraite ou a renouveler son permis", ajoute la Défenseure des droits.

Respecter les droits pour plus de cohésion sociale

"Nous observons qu'il y a des personnes qui sont plus en difficulté", assure Claire Hédon. "Le but de ce rapport, ça n'est pas tant de dire ce que nous faisons, que ce que nous observons de la société." 550 délégués sont présents dans le pays pour accueillir gratuitement les habitants. "Nous voyons les difficultés. Et ce qui m'inquiète dans la situation actuelle, c'est qu'en fait ces atteintes aux droits provoquent des fractures dans la société. Si on veut récréer de la cohésion sociale, c'est par le respect des droits." Claire Hédon ajoute : "C'est notre principe d'égalité, et cette égalité est mise à mal."

Le numérique est au cœur de ce rapport. "La dématérialisation est une chance. Ca nous permet de simplifier les démarches" avance d'abord Claire Hédon. "Mais d'abord, chacun peut à un moment être bloqué. Et il y a un certain nombres de personnes plus en difficulté, car plus âgées ou précaires. Et les jeunes aussi sont en difficulté". Pour la Défenseure des droits, il donc faut absolument maintenir les accueils physiques.

Et concernant la santé mentale des jeunes, particulièrement après deux années de pandémie, "on n'a pas avancé", regrette la Défenseure des droits Claire Hédon. "Or il y a une urgence à agir. L'augmentation du mal-être des enfants et des jeunes, liée à la crise Covid, ne redescend pas".