"Dave the Diver", pour oublier tous vos sushis

"Dave the Diver", c'est le titre de ce jeu sorti au cœur de l'été. Vous y incarnez Dave, sympathique passionné de plongée sous-marine en léger surpoids, qui coule des jours heureux sur une plage jusqu'au jour où son ami Cobra lui passe un coup de téléphone. Il l'invite à le rejoindre en urgence dans un atoll paradisiaque surnommé le "Trou Bleu". Un lieu étrange où toutes les espèces de faune et de flore marines de la Terre sont réunies... L'endroit idéal, selon lui, pour lancer un restaurant de sushis unique au monde.

Dave va se retrouver embarqué dans le business douteux de Cobra, et rencontrer Bancho, le chef sushi talentueux et taciturne qui tient le restaurant. Et si vous voulez vos sushis, pas le choix : il va falloir plonger, replonger et replonger encore, de plus en plus profond, avec de plus en plus de poissons à attraper à chaque fois.

Un concept on ne peut plus basique...

Votre aventure va se partager entre le "Trou Bleu" et le restaurant de Bancho... En journée, vous plongez avec votre fidèle fusil harpon pour attraper poissons, méduses, coquillages et autres requins... Vous allez donc nager, viser juste, et parfois lutter pour attraper les meilleures prises. Le soir, vous devez satisfaire les clients du bar à sushis lors de services à table épiques, où il faut servir dans les temps toute une salle de plus en plus pleine avec la popularité grandissante du chef.

"Dave the Diver" propose un univers visuel tout mignon en pixels, se prend en main en quelques minutes, et on a presque peur au départ que sa grande simplicité nous lasse rapidement...

...qui s'enrichit constamment !

Presque personne n'en avait entendu parler au moment de sa sortie, en plein pendant les vacances d'été, et BIM ! Deux jours après sa sortie, il était dans le top 5 des jeux les plus vendus sur la plateforme Steam, derrière des blockbusters comme "Elden Ring" ... Au bout de dix jours, il a passé le cap du million d'exemplaires écoulés... Presque 600.000 de plus depuis, d'après les derniers chiffres. Bref un succès surprise... pas si surprenant quand on y a joué.

Car "Dave the Diver" est incroyablement agréable à parcourir. L'ambiance est relaxante, les personnages et les situations de plus en plus drôles et rocambolesques... Et surtout, le jeu est d'une richesse surprenante. C'est bien simple, il semble avoir un détecteur d'ennui : à chaque fois que vous pensez avoir fait le tour de ce qu'il était possible de faire, il introduit un nouveau personnage, une nouvelle idée, une nouvelle mécanique de jeu qui relance votre intérêt.

De simple plongeur-pêcheur, vous allez devenir serveur, restaurateur, décorateur, archéologue sous-marin, collectionneur, sauveteur d'espèces protégées, fermier, influenceur Instagram, ou encore pourfendeur de monstres marins géants... "Dave the Diver", c'est l'inverse du sushi et de sa simplicité : ici, plus les ingrédients s'additionnent, plus la recette devient délicieuse.

🎮 "DAVE THE DIVER" - Disponible sur PC et Mac

Merci à Julien Baldacchino , Victor Dhollande et Benjamin Dussy pour le doublage des voix.