Qu’est-ce que tu fais pour les « tracances » ?

De plus en plus de salariés font le choix de prolonger leurs vacances entélétravaillant. Cadre de travail agréable et proximité avec ses proches, la flexibilité permise par le télétravail présente de nombreux avantages. A condition tout de même de s’assurer une connexion Wi-Fi et un espace de travail au calme.

Cette pratique, assez récente en France, est en plein essor depuis la pandémie de Covid-19. Mais cela semble rester un épiphénomène surtout rependu chez les 18-35 ans et qui demeure l’apanage des catégories socioprofessionnelles supérieures.

Publicité

Comment allier travail et vacances ? Est-ce si facile ?

Que pensent les employeurs de cette délocalisation des salariés ? Qu’observe-t-on au niveau de la productivité ?

Le télétravail permet-il réellement de déconnecter ?

Avec nous pour en parler ce soir :

Benoît Serre, Vice-président de l’ANDRH

Xavier Zunigo, Sociologue du travail, fondateur du cabinet de conseil Olystic

Et avec Solange Escure, Directrice générale des Gîtes de France