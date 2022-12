Précarité étudiante : entre étudier ou manger il faut parfois choisir

Cela fait déjà plusieurs années que la question de la précarité étudiante revient régulièrement dans le débat public. Avec l'inflation, la situation s’empire pour cette frange de la population déjà fragile économiquement, pour qui le coût de la vie a augmenté de 6,47% en 2022 selon le rapport annuel de l’Union nationale des étudiants de France (Unef).

D'après le ministère des Solidarités, 40 % des étudiants qui vivent seuls sont en situation de pauvreté. Un constat préoccupant et non sans conséquence : selon l’Observatoire du Samu social, un quart des étudiants présents à l’aide alimentaire déclarent un état de faim modéré à sévère et un état dépressif majeur pour un tiers d’entre eux.

Alors, en réponse à cette précarité grandissante, Sylvie Retailleau, ministre de l’enseignement supérieur a engagé une concertation nationale sur la vie étudiante début octobre. L’objectif est de s’atteler à ce problème à travers une réforme des bourses.

Comment expliquer la paupérisation d’une partie des étudiants ?

Comment corriger les inégalités du système de bourses français ?

Comment faudrait-il réformer le système de bourses ? Faut-il l’élargir à un plus grand nombre d’étudiants ? Faut-il changer les modes de calcul et augmenter les montants versés ? Faut-il territorialiser la bourse ?

Serait-il plus judicieux de mettre en place une allocation d’autonomie pour tous les étudiants comme au Danemark ? Comment la financer ?

Laurent Lafon, sénateur Union Centriste du Val-de-Marne, président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, rapporteur de la mission d'information "Conditions de la vie étudiante en France"

Imane Ouelhadj, présidente de l'Unef

présidente de l'Unef Tom Chevalier, chargé de recherches au CNRS et co-auteur avec Patricia Loncle de " Une jeunesse sacrifiée ? " (puf, 2021)

