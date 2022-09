Comment réduire le gaspillage alimentaire ?

En France, l’équivalent de 150 kilos d’aliments par an et par habitant finissent jetés. Pour la seule phase de consommation, chacun d’entre nous jette 30 kilos de nourriture par an. La production de ces aliments non-consommés entraîne des émissions de gaz à effet de serre et l’utilisation de ressources, comme l’eau.

Le gaspillage alimentaire représente en majorité un gâchis de produits encore consommables. En effet, une confusion existe encore chez les consommateurs entre « à consommer de préférence avant…» avec « à consommer jusqu’au ». En ce qui concerne le premier étiquetage, le produit pourra toujours être consommé sans risque pour la santé après le dépassement de la date, simplement la qualité du produit commencera à se détériorer. Le second, lui, informe que les aliments ne doivent pas être consommés au-delà de cette date.

Résoudre la question du gaspillage alimentaire serait de ce fait bon pour la planète, mais aussi pour le pouvoir d’achat des Français. En finir avec ce gâchis permettrait donc d’allier fin du monde et fin du mois.

Comment faire pour endiguer ce gaspillage ?

Comment faites-vous pour éviter au maximum le gaspillage alimentaire ?

Utilisez-vous des applications anti-gaspillage pour faire vos courses ?

Avec nous pour en parler ce soir :

Laurence Gouthière, responsable des études sur le gaspillage alimentaire à l'ADEME

Nathalie Villermet, Animatrice du Régals Normandie, membre du réseau Prévention des déchets de la FNE

Michel Montagu, prédisent et cofondateur de Hop Hop Food