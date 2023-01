Le bio en crise : comment relancer la filière ?

Réputés trop chers, les produits issus de l’agriculture biologique ne séduisent plus autant qu’avant les consommateurs, touchés de plein fouet par l’inflation.

Alors, depuis un an, les enseignes de grande distribution ont procédé à un retrait massif des produits biologiques des rayons, jusqu’à 10% pour certains. Une baisse de l’offre qui contribue à un recul de la demande.

Faute d'attractivité de la filière, les conversions du conventionnel au biologique se font plus rares et les déconversions de plus en plus nombreuses. Cette année, environ 5000 nouvelles installations et conversions en bio ont été enregistrée par l’Agence bio, contre 1500 arrêts d’activité, soit une augmentation de 8,5% des exploitations bio contre 14,57 % en 2021. Face à cette crise profonde de la filière bio, les agriculteurs demandent un soutien accru de la part de l’Etat, considéré comme trop faible actuellement.

Comment sortir le bio de cette crise ?

Comment convaincre les consommateurs d’acheter à nouveau bio alors que les prix de l’alimentaire sont au plus haut avec l’inflation ?

Pourquoi les produits locaux ont-ils plus de succès que les produits bio ?

