10ème jour de mobilisation contre la réforme des retraites

1,08 million de manifestants en France selon la police. 3,5 millions selon la CGT. Dans les deux cas, la mobilisation du jeudi 23 mars a marqué un tournant dans le mouvement de contestation contre la réforme des retraites qui continue aujourd’hui avec la même intensité.

Partout en France ce mardi, les opposants à la réforme continuent d’exprimer leur colère. Mais malgré une mobilisation plus importante chez les jeunes et des débordements de plus en plus violents, le gouvernement reste inflexible.

Pour calmer les tensions, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger demande à l’exécutif de mettre en place une médiation : “Il faut prendre un mois, un mois et demi, pour demander à une, deux ou trois personnes de faire de la médiation” , déclarait-il ce matin sur France Inter. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, estime au contraire : “On a pas besoin de médiation pour se parler” .

L’intensification du mouvement de contestation fera-t-il reculer le gouvernement ?

Établir une médiation entre les syndicats et le gouvernement peut-il calmer les tensions ?

Comment le mouvement social peut-il évoluer ?

Avec nous pour en parler

Gaspard Tamagny , porte-parole d’Alternatiba

, porte-parole d’Alternatiba Simon Lebaron, journaliste service politique de France Inter

journaliste service politique de France Inter Xavier Crettiez , professeur de science politique à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, auteur, avec Nathalie Duclos, de Violences politiques (Armand Colin, 2021)

