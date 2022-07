Trop d’enfants, pas assez de personnels, y-a-t-il un malaise dans les crèches ?

Le 22 juin dernier, la mort d’une fillette de 11 mois jetait la lumière sur le malaise dans les établissements d’accueil du jeune enfant.

A l’instar des Ephad et de l’hôpital public, les crèches sont confrontées, elles aussi, à une logique de rentabilité. Sous-effectif constant, manque de personnel qualifié, infrastructures datées, sentiment de maltraitance reviennent avec récurrence dans les témoignages des assistants d’éducation.

Le travail à la chaîne dénoncé et les burn out en série, entrainent une pénurie de personnel qualifié alors que la demande de place en crèche ne cesse d’augmenter. A chaque rentrée, de nombreux parents peinent à inscrire leur enfant, à cause de ce manque de professionnels.

Comment rendre ces métiers à nouveau attractifs ?

Comment repenser le service public de la petite enfance ?

Les parents peuvent-ils encore se sentir en confiance ?

Avec nous pour en parler ce soir :

Elisabeth Laithier, Présidente du comité de filière Petite enfance

Fanny Schosseler, Vice-présidente du Regroupement d’entreprises de Micro-crèches (REMi)

Julie Marty Pichon, Educatrice de jeunes enfants, représentante du collectif Pas de bébés à la consigne

Mais aussi, toutes vos questions et vos témoignages au standard de Radio France - 01 45 24 70 00 -, sur l'application France Inter et par e-mail à l'adresse telsonne@radiofrance.com.