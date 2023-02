EHPAD : un an après le scandale Orpéa, et alors ?

Le scandale Orpéa a remis en cause la manière dont sont gérées en France la vieillesse et la dépendance. En un an, la situation a-t-elle évolué ? Dans une interview pour le JDD le 14 janvier dernier, la Défenseure des droits Claire Hédon, “nous constatons toujours des atteintes aux droits des résidents en Ehpad”. Elle continue en affirmant : “La réponse des pouvoirs publics n’est pas à la hauteur des atteintes dénoncées, ni de l’urgence.”

Lors d’un point presse mardi 24 janvier, le ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, Jean-Christophe Combe, a annoncé le contrôle de 1400 Ehpad depuis près d’un an. Le gouvernement a promis d’en contrôler 7500 d’ici à 2024.

Cependant, ces contrôles doivent être couplés par une augmentation du personnel dans les Ehpad, toujours en sous-effectif. Emmanuel Macron avait promis le recrutement de 50 000 infirmiers et aides-soignants lors de son second mandat. L’année 2023 ne comptera pour le moment que 3000 postes supplémentaires.

Les conditions de vie et de travail dans les Ehpad ont-elles évolué ?

Quel est le rôle des pouvoirs publics ?

Quelles différences peut-on faire entre les Ehpad privés et publics ?

