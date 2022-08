Le droit à la déconnexion est-il vraiment appliqué ?

Le 6 juillet 2016, l’Assemblée nationale adoptait la « loi Travail » plus connue sous le nom « loi El Khomri ». On y retrouve entre autres des allégements au code du travail, mais une aussi la mise en place obligatoire (pour les structures de plus 50 salariés) d’un accord d’entreprise pour imposer le droit à la déconnexion pour les salariés. Ainsi, tout salarié peut et doit désormais se couper totalement de sa sphère professionnelle lorsqu'il est en repos. Du moins en théorie.

Cette loi, a-t-elle permise la mise en place effective du droit à la déconnexion des salariés. Alors même qu’en vacances, 36 % des salariés se connectent à distance à leur travail, par mail, message, voire par des appels ou des visioconférences, selon une étude de Glassdoor.

Egalement, ces dernières années, les salariés ont connu des évolutions dans leur manière de travailler, comme par exemple avec la généralisation du télétravail qui brouille les frontières entre moments de repos et de travail.

Comment opérer une véritable séparation entre le temps de travail et le temps de distraction ?

Comment garantir ce droit à la déconnexion ?

Parvenez-vous à débrancher ?

Avec nous pour en parler ce soir :

Fabienne Tatot, secrétaire nationale de l'Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens (UGICT-CGT) et de L'OFICT-CGT

Caroline André-Hesse, avocate en droit du travail au sein du cabinet Ayache.

Benoit Serre, vice-président délégué de l’Association nationale des DRH (ANDRH).